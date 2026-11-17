Brigitte prend une décision radicale après l'absence de Jean-Louis et le départ de Léonie. L'épisode de L'amour est dans le pré, diffusé le lundi 31 août sur M6, montre la fin de leur aventure.

Lors de l'épisode de L'Amour est dans le Pré diffusé le lundi 31 août sur M6, disponible immédiatement sur la plateforme de streaming M6+, la candidate Brigitte a pris une décision radicale face à l'agriculteur Jean-Louis. Ce dernier, producteur de fraises et de tabac basé dans le Lot-et-Garonne, a provoqué la frustration de son ancienne prétendante en restant absent alors qu'elle attendait sa venue.

Abandon mutuel et tensions accrues

La situation s'est dégradée lorsque Léonie, l'autre candidate sélectionnée par Jean-Louis, a décidé de quitter la ferme. Contrairement à une logique où le fermier accueille les partisantes, il a préféré s'éloigner physiquement de Brigitte au moment crucial. Cet abandon a laissé la fermière seule, accumulant les frustrations dues à ce comportement perçu comme irresponsable.

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Réactions vives de la candidate

Avant de partir à son tour, Brigitte a exprimé son mécontentement sans détours. Elle a déclaré à Jean-Louis qu'elle le quittait car il les avait laissées sur le carreau. En lui reprochant son attitude, elle a précisé que ses critiques visaient à l'aider et non à l'enfoncer, soulignant ainsi la rupture de confiance survenue entre les deux protagonistes.

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Regrets et conséquences émotionnelles

Jean-Louis, 52 ans, a reconnu avoir manqué à ses devoirs et ne pas avoir été à la hauteur. Il a écouté les récriminations de Brigitte en admettant avoir raté sa chance de créer une relation durable. Bien qu'il ait convenu de ses erreurs, l'agriculteur semblait sous le choc face à la sévérité des reproches formulés lors de cet épisode marquant.