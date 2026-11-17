Le producteur Élie Semoun a retiré Cindy G. de l'émission après une campagne de haine. Étienne, agriculteur à Saint-Lô, dénonce ces attaques et le montage télévisé.

La polémique entourant la saison 2026 de l'émission L'amour est dans le pré s'est intensifiée suite à la diffusion de l'épisode du lundi 16 novembre. La candidate Cindy G., qui partageait la vie de l'agriculteur Étienne, se retrouve au cœur d'une violente tempête sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes l'accusent d'être une femme toxique et de manipuler la situation à son avantage, qualifiant son comportement de red flag majeur.

Étienne dénonce les attaques injustes depuis sa ferme

Étienne, exploitant agricole installé à Saint-Lô dans la Manche, a décidé de prendre publiquement la parole pour mettre un terme à ce déluge de haine. Interrogé par la presse depuis son exploitation, le Normand a exprimé son indignation face à la cible que sa prétendante est devenue. Il tient à souligner que Cindy G. est une mère de famille qu'il considère comme une personne très bien, et il refuse de rester silencieux alors qu'elle subit des attaques personnelles qu'il juge totalement injustifiées.

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Le producteur de l'émission a officiellement annoncé le retrait de Cindy G. du programme. Cette décision intervient alors que d'autres candidats ont déjà fait leurs valises, comme Cindy B. qui a quitté la ferme suite à une incompatibilité relationnelle avec un autre participant. La disparition de Cindy G. met fin à la relation naissante avec Étienne, mais elle ne stoppe pas pour autant les commentaires malfaisants qui continuent de circuler en ligne depuis le lundi 16 novembre.

Les accusations de manipulation et de toxicité

Sur la plateforme X, les commentaires se multiplient pour qualifier Cindy G. de personnage central des drames de cette saison. Certains internautes affirment qu'elle n'en est pas à son premier coup et que chaque incident se déroule exactement comme elle l'avait prévu. D'autres vont jusqu'à la décrire comme détestable, accusant la trentenaire de faire des crises pour rien et de manipuler les émotions du public et des autres candidats pour maintenir son emprise sur le jeu.

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Ces accusations de toxicité sont relayées par une partie importante des fans de l'émission qui y voient une stratégie calculée pour rester à tout prix. La candidate a été décrite comme le profil typique de la femme toxique, un stigmate qui a rapidement été associé à son arrivée à la ferme. Ces jugements hâtifs ont transformé sa participation en un cauchemar numérique, où chaque action est scrutée et déformée pour confirmer les préjugés des observateurs les plus virulents.

Mise en garde contre les biais du montage télévisé

Au-delà de la défense de sa candidate, Étienne adresse un message direct à la production et aux téléspectateurs concernant les techniques de narration utilisées. Il estime que le montage créé par l'équipe de tournage exagère les traits de caractère négatifs pour provoquer des réactions émotionnelles. Selon lui, si les participants étaient filmés en continu, sans coupure ni sélection éditoriale, la balance entre les défauts et les qualités serait nulle, reflétant ainsi la réalité de leur personnalité au quotidien.

L'agriculteur de Saint-Lô insiste sur la nécessité d'arrêter de pointer du doigt les gens pour des fragments de conversation ou des moments isolés. Il rappelle que l'émission vise avant tout à faire réagir le public, quitte à simplifier la complexité des relations humaines. Cette mise en garde s'accompagne d'une demande de prudence de la part des viewers, qui sont invités à ne pas confondre la version télévisée avec la réalité vécue par les candidats sur le terrain.

Conséquences immédiates et avenir de la saison

Avec le départ officiel de Cindy G., la dynamique de la ferme change radicalement pour les semaines à venir. Les producteurs doivent désormais gérer l'absence de la candidate controversée tout en maintenant l'audience suscitée par cette polémique. D'autres candidats restent en lice, dont des nouveaux venus comme Manon et Daniel, dont les premières interactions, y compris les baisers, ont déjà fait l'objet de discussions animées sur les réseaux sociaux.

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L'affaire souligne les dangers croissants du cyberharcèlement dans le contexte des émissions de téléréalité. La défense d'Étienne met en lumière la pression psychologique extrême subie par les candidats, qui doivent faire face non seulement aux jugements des autres participants, mais aussi à une tribunal populaire numérique sans appel. La suite de la saison 2026 s'annonce complexe, avec la nécessité de reconstruire des relations saines tout en gérant l'héritage toxique de cette controverse.