L'Amour est dans le pré 2026 : Bilan des premiers baisers et couples formés

Découvrez qui a embrassé qui dans L'Amour est dans le pré 2026. Manon, Étienne, Benoît et Daniel forment de nouveaux couples suite aux premières rencontres.

La nouvelle saison de l'émission L'Amour est dans le pré 2026 marque un tournant décisif avec l'échange de premiers baisers entre agriculteurs et prétendants. Plusieurs couples se sont formés après des semaines de cohabitation sur les fermes. Les sentiments deviennent concrets pour Manon, Jean-Marie, Étienne, Benoît et Daniel.

Manon choisit Kévin au détriment de Sébastien

Manon, candidate originaire de Haute-Garonne, a officialisé sa relation avec Kévin, un prétendant du Pays basque. Elle avait initialement invité Sébastien pour son côté rassurant mais a ressenti un coup de cœur pour Kévin dès les speed-datings. Après une soirée où Kévin s'est montré démonstratif, Manon a prévenu Sébastien de ses sentiments.

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Sébastien, bien qu'encaissant la nouvelle avec tristesse, a respecté la décision de la jeune femme. Il a fait ses valises et Manon l'a raccompagnée à la gare. Ensuite, Manon et Kévin se sont embrassés plusieurs fois, confirmant leur attirance mutuelle. Cette histoire est d'autant plus marquante que Manon vient de découvrir deux tumeurs au cerveau suite à une chute de cheval.

Étienne et Benoît trouvent des partenaires compatibles

Étienne, candidat de la Manche, a échangé des baisers avec Cindy G., qu'il considère comme un amour fusionnel. Sur les conseils de son frère Fabien, Cindy G. a abordé Étienne dans l'étable. Le couple a longuement discuté avant qu'Étienne ne prenne Cindy dans ses bras pour un premier baiser furtif puis un second.

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Benoît, céréalier de la Haute-Marne, a passé une première nuit avec Elodie après le départ de Charlène. Ce célibataire depuis quatre ans a exprimé son envie de répétition quotidienne de ces moments intimes. Le couple a échangé un baiser devant les caméras avant de partir pour un baptême de l'air. Ils partagent une belle complicité naissante.

Jean-Marie et Daniel renforcent leurs liens affectifs

Jean-Marie, céréalier de Charente-Maritime, a accueilli Claudia et Corinne. La prétendante niçoise Claudia a dansé le zouk avec l'agriculteur dans sa cuisine, créant une ambiance chaleureuse. De son côté, Daniel, éleveur du Pas-de-Calais, continue sa relation avec Véronique. Le couple s'était déjà embrassé précédemment et a renouvelé ces gestes lors d'une sortie au restaurant.

Daniel et Véronique ont partagé des surnoms tendres comme petit cœur et ma chérie. Ils ont terminé la soirée en discothèque, Daniel portant une écharpe du RC Lens. Véronique ressent quelque chose de fort sans encore affirmer être amoureuse. Ces évolutions sentimentales illustrent la dynamique unique de cette saison télévisuelle.