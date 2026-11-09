L'Amour est dans le pré 2026 : Benoît a failli être exclus par la production

En Haute-Marne, Benoît, participant de L'Amour est dans le pré 2026, révèle que la production M6 a tenté de l'écarter avant le courrier en raison d'un nombre insuffisant de lettres.

L'édition 2026 de l'émission de télé-réalité L'Amour est dans le pré diffusée sur la chaîne M6 a été marquée par des révélations inattendues concernant les coulisses du programme. Benoît, un éleveur installé en Haute-Marne et candidat de cette saison spécifique, a partagé avec les journalistes de Femme Actuelle les détails d'une interaction critique avec l'équipe de production juste avant le lancement officiel de la saison.

Une intervention de la production à 10 jours

Alors que les téléspectateurs ont pu voir se dérouler les événements de manière fluide, Benoît a confié que la situation avait été beaucoup plus complexe derrière les caméras. Dix jours avant l'ouverture du courrier, moment clé où les prétendantes sont appelées à venir à la ferme, la production a contacté l'agriculteur pour lui communiquer une décision urgente concernant sa participation à l'émission.

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Lors de cet appel téléphonique, l'équipe de réalisation a exposé un problème opérationnel lié au nombre de candidatures reçues. La production a expliqué à Benoît qu'il avait reçu un nombre insuffisant de lettres de la part des femmes intéressées par sa ferme. Cette situation a été jugée préoccupante par les responsables de l'émission, qui se sont dits surpris par ce faible taux d'intérêt initial pour le profil de l'éleveur.

Le choix difficile entre deux prétendantes

Pour résoudre cette situation, la production a proposé à Benoît trois options distinctes pour tenter de relancer le processus de casting de cette saison. La première alternative consistait à maintenir la procédure habituelle telle qu'elle est présentée à la télévision, avec l'ouverture des courriers et les rencontres sur la péniche. Une option standard qui n'a malheureusement pas paru suffisante pour contourner le problème de candidature identifié.

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Une deuxième option, beaucoup plus radicale, était d'abandonner purement et simplement la participation à l'émission. Cette perspective signifiait que Benoît aurait dû renoncer à sa présence dans le programme et laisser la place à un autre profil, mettant fin à son expérience dans L'Amour est dans le pré avant même que les premières rencontres ne soient filmées. Cette option représentait une perte de temps et d'investissement considérable pour le candidat.

La troisième et dernière option proposée par M6 était plus inattendue et particulière. La production a suggéré à Benoît de recevoir immédiatement deux prétendantes, Charlène et Élodie, chez lui pour une rencontre anticipée. Cette mesure exceptionnelle visait à compenser le manque de lettres reçues en forçant une rencontre directe avec des femmes déjà identifiées comme intéressées, permettant ainsi de faire avancer le processus de séduction.

Les conséquences sur le déroulement de l'émission

Benoît a dû prendre une décision rapide et définitive concernant cette troisième option proposée par la chaîne. Il a été contraint de choisir laquelle des deux femmes, Charlène ou Élodie, il souhaitait continuer à fréquenter prioritairement. Ce choix imposé par la production a créé une dynamique unique au sein de la saison, séparant les parcours des deux prétendantes dès les premiers jours de tournage.

Après mûre réflexion, Benoît a opté pour la poursuite de la relation avec l'une des deux candidates. La décision finale s'est conclue par le départ de Charlène de la ferme, ce qui a modifié la dynamique traditionnelle des rencontres. Ce détail révèle une manipulation des scénarios de jeu par la production pour assurer le succès de l'épisode, au-delà de ce que les viewers peuvent percevoir à l'écran.

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Implications pour la saison et les participants

Cette révélation offre un éclairage nouveau sur la manière dont M6 gère les aléas de casting et le rythme de production de L'Amour est dans le pré. Elle montre que les événements à l'écran sont souvent le résultat de négociations et de décisions rapides entre la production et les candidats pour garantir la continuité des programmes. La flexibilité des règles du jeu est ainsi mise en lumière.

La question demeure de savoir si le couple formé par Benoît et sa prétendante choisie parviendra à durer une fois la diffusion de l'émission terminée. Les téléspectateurs devront attendre le moment du bilan traditionnel pour connaître l'évolution de leur relation à long terme. Cette incertitude ajoute une couche de suspense supplémentaire à la saison 2026 du programme culte de la chaîne.