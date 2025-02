L'amour dans la vraie vie : L'essor du 'dating fatigue' et le retour aux rencontres spontanées

Un jeune nîmois témoigne de sa lassitude des applications de rencontres et de sa préférence pour le hasard et les rencontres en 'vraie vie'. Ce témoignage met en lumière le 'dating fatigue' qui touche de plus en plus d'utilisateurs et le retour aux rencontres spontanées.

L'amour est partout. Dans les regards échangés, les espoirs partagés, les ruptures silencieuses, les retrouvailles bouleversantes, etc. 'Foules sentimentales', nouveau podcast de Midi Libre, veut vous faire battre le cœur en vous livrant une histoire d’amour singulière, un témoignage brut et sincère. Pour ce premier rendez-vous, c'est Helder, un Nîmois de 31 ans, qui s'est confié sur sa lassitude des applications de rencontres et sa décision de ne plus les utiliser depuis quelques mois.

Aujourd'hui, il préfère laisser faire le hasard pour rencontrer l'amour. D'ailleurs, Helder échange depuis quelque temps avec un homme qu'il a rencontré cet été à la plage 'en vrai et pas par une appli' et qui l'a recontacté. 'Je lui avais laissé un message sur son pare-brise. Il m’a recontacté il y a quelques semaines me disant qu’il avait gardé mon petit bout de papier sur lequel je lui avais laissé un mot. Mais encore une fois, je crois que c’est quelqu’un qui ne cherche pas quelque chose de sérieux', regrette toutefois notre jeune Nîmois.'Un fast-food du sexe' Le manque d’engagement, c’est d’ailleurs ce qui lui avait fait quitter les applis : 'je n’avais que des discussions de quelques minutes ou je ne faisais que des rencontres éphémères. Au début, ça m’allait bien quand même. Mais il y a beaucoup de superficialité et un côté très exigeant au niveau physique qui ne me plaisent pas. Si vous ne correspondez pas aux critères, ça switche.' 'On te demande de suite des photos de toi, habillé, nu… Les gens sont très sélectifs et peuvent te balancer que tu es trop petit, que tu n’as pas assez de cheveux, ou ne pas te choisir à cause de ton origine. Il y a un petit côté discriminatoire, poursuit Helder. C’est comme un fast-food du sexe. Les gens disent qu’ils cherchent quelque chose de sérieux et en fait pas du tout.' Et l’amour dans tout ça ? 'J’y crois et j’ai envie d’y croire. On n’est pas fait pour être seul'. Mais pour le jeune Nîmois, le bel amour, 'c’est l’amitié. Et puis, le vrai amour commence par l’amitié à mon sens'. Les applis de rencontres à bout de souffle ? Elles ont révolutionné notre façon d’aimer, mais aujourd’hui, Tinder, Bumble et consorts semblent perdre leur magie. De plus en plus d’hommes et de femmes se détournent des applications de rencontres, lassés. Le 'dating fatigue' gagne donc du terrain et des études avancent que des utilisateurs passent des heures à swiper sans véritable connexion émotionnelle. D’autres pointes du doigt, un manque d’efficacité. Selon une enquête récente, seuls 12 % des inscrits sur les applis auraient trouvé une relation durable. Face à cette désillusion, une nouvelle tendance émerge : le retour aux rencontres dans 'la vraie vie'. Clubs, soirées entre amis, activités en groupe… L’envie de spontanéité et d’authenticité reprend ses droits





