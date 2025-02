L'Amour Commercial et la pression de la Saint-Valentin sur les personnes aromantiques

Ce texte explore la pression sociale liée à la Saint-Valentin et son impact sur les personnes qui n'éprouvent pas d'attirance romantique. Il met en lumière l'importance de la sensibilisation à l'aromantisme et de l'acceptation de la diversité des expériences affectives.

La fête commerciale de l'amour romantique approche, et avec elle s'intensifient les pesantes injonctions à nouer des relations sentimentales et sexuelles normées, qui ne conviennent pourtant pas à tous. On ne voit presque plus que des couples et de la romance partout. A chaque coin de rue. Elle envahit les films, les musiques, les publicités. Chaque année, que ce soit pour le 14 février ou même à Noël, nous sommes bombardés d'amour sirupeux.

Et avec, une pression sociale à trouver sa moitié, avoir un coup de foudre, sous peine de subir le sentiment de rater quelque chose. Ce qui est complètement inenvisageable pour les personnes qui ne ressentent peu ou pas du tout d'attirance romantique. Une semaine est d'ailleurs dédiée à la visibilisation de cette orientation du 16 au 22 février, soit... juste après la Saint-Valentin. Cette proximité temporelle est révélatrice : la société essaie de nous imposer un modèle d'amour dominant, tandis que les personnes sans attirance romantique sont marginalisées et invisibilisées. Il est essentiel de comprendre que l'absence d'attirance romantique n'est pas une absence d'amour ou d'affection. Les personnes asexuées ou aromantiques peuvent ressentir de l'amour platonique, de la compassion et de la tendresse envers leurs proches, mais elles n'éprouvent pas la même pulsion de connexion romantique que les autres. Ignorer cette réalité, cette diversité des expériences affectives, contribue à isoler et à stigmatiser les personnes qui ne correspondent pas au modèle de l'amour dominant. C'est pourquoi il est important de sensibiliser à l'existence de l'aromantisme et de l'asexuité, et de lutter contre les pressions sociales qui imposent un modèle unique et exclusif d'amour. La reconnaissance de la diversité des expériences affectives est essentielle pour construire une société plus inclusive et respectueuse de toutes ses individualités





AROMANTISME ASEXUITE SAINT-VALENTIN PRESSION SOCIALE DIVERSITÉ AFFECTIVE

