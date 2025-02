L'ambition reste le maître mot du budget 2025 de l'Aveyron

Le budget du Département de l'Aveyron pour 2025 s'élève à 449,2 millions d'euros et met l'accent sur l'investissement et les solidarités. De vives tensions ont marqué le débat avec l'opposition.

Dans l' Aveyron , les budgets se succèdent, et l'ambition reste le leitmotiv, comme chaque année. Ce mot résonne constamment dans la bouche du président Arnaud Viala et des élus départementaux, semblant même approuvé, d'un air pincé, même dans les rangs de l'opposition. En témoigne le nombre réduit des abstentions lors de l'adoption du budget 2025 : deux seulement, celles de Bertrand Cavalerie et de sa collègue Cathy Mouly.

Le budget du Département s'élève cette année à 449,2 millions d'euros, en hausse de 1,7 % par rapport au budget primitif de 2024. Les recettes fiscales s'équilibrent à 227 663 957 euros, soit 56 % des recettes de fonctionnement. L'État contribue, lui, pour 147 612 473 euros au budget aveyronnais, un chiffre stable depuis quatre ans, soit 36,4 %. « Nous souhaitons maintenir l'effort pour apporter aux concitoyens le niveau de service qu'ils attendent, répondre à toutes les attentes, en commençant par celles des plus fragilisés », a expliqué en introduction Arnaud Viala. Un nouveau budget, doté « d'une place forte pour l'investissement » (73,6 millions d'euros), alors que l'économie française « ralentit ». 192 millions d'euros seront consacrés aux solidarités humaines (famille, autonomie, insertion, emploi), ou encore 39,8 millions d'euros aux mobilités. « La route est et restera durablement la meilleure réponse moderne aux besoins de fluidité et de sécurité », affirme le président à ce sujet. Pour le Palais épiscopal de Rodez, 7,7 millions d'euros seront mobilisés pour les travaux de l'année. Plus de 70 millions d'euros seront dédiés aux personnes âgées et 58 970 393 euros aux personnes handicapées. 33 950 000 euros seront utilisés pour soutenir et moderniser les Ehpad (financement de l'hébergement, de l'accompagnement de la dépendance). 16 millions d'euros seront affectés aux collèges. Pour renouveler et renforcer près de 300 kilomètres de chaussées, un crédit de 10 500 000 euros a été voté et 4 228 771 euros seront affectés au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez. Parmi les nouveautés, le Département a acté la création d'un service dédié à 24 mineurs non accompagnés au sein du collège Fabre, à Rodez. Le coût de l'opération est de 700 000 euros. Globalement, pour les collèges, le Département consacrera cette année 16 millions d'euros pour leur fonctionnement, leur modernisation et leurs équipements. Un échange tendu a eu lieu entre « boomer » et « petit apparatchik ». « Dans ce budget, j'ai vu de la rigueur, pas de l'audace. Le gouvernement que vous défendez a fait les poches aux collectivités. Vous avez la vision économique d'un boomer. Quel est le budget vert de l'Aveyron, quand est-ce qu'on se lance ? » Bertrand Cavalerie n'a pas mâché ses mots dans son intervention, peu avant la mise au vote du budget. Il regrette par ailleurs l'expérimentation locale du RSA sous condition, une « sanction pénale pour ceux dont le seul crime est d'être pauvre », relayant une publication du Secours catholique. Virulent lui aussi, Arnaud Viala a regretté pour sa part des « mots durs » et une « critique stérile avec aucune proposition ». « Vous offrez un triste spectacle de ce que représente l'opposition dans une assemblée comme la nôtre. J'ai bien compris que j'étais votre cible dans un jeu de billard à trois bandes et que vous souhaitiez faire valoir que votre programme est le meilleur et que vous êtes le premier opposant au Département. Vous êtes un petit apparatchik





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BUDGET Aveyron SOLIDARITES INVESTISSEMENT OPPOSITION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Verglas en Aveyron : circulation délicate sur tout le réseau routier ce 17 janvier 2025Les routes départementales de l’Aveyron sont particulièrement touchées par des plaques de verglas ce vendredi 17 janvier 2025. Le Département appelle les usagers à la plus grande prudence sur l’ensemble du réseau.

Lire la suite »

Salon de l’agriculture 2025 : l’Aveyron 'remonte' en force à Paris pour la 61e éditionAvec une présence dans le hall 1 et le hall 3, l’Aveyron compte une nouvelle fois montrer toute l’étendue de son agriculture au Salon, du 22 février au 2 mars 2025.

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Le Lot, un département riche en culture pour 2025Du rock au jazz en passant par le théâtre contemporain, le Lot offrira une programmation culturelle riche et variée en 2025. De grands noms de la chanson française et internationale, ainsi que des artistes émergents, se produiront dans le département pour le bonheur des habitants.

Lire la suite »

État des routes en Aveyron : multiples interventions en cours en raison de la présence de verglas, ce mardi maLe verglas sévit sur les routes en Aveyron, ce mardi 4 février 2025.

Lire la suite »