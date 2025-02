L'alliance nippo-américaine en bonne santé malgré les appréhensions

Le premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré le président américain Donald Trump à Washington, suscitant des craintes de tensions commerciales. Cependant, la visite s'est avérée fructueuse, avec des annonces d'investissements japonais aux États-Unis et une confirmation du soutien américain à l'alliance.

Face à l'imprévisibilité du président américain Donald Trump , le chef du gouvernement japonais pouvait légitimement craindre le pire en se rendant à Washington du 6 au 8 février. De retour à Tokyo dimanche, Ishiba peut se targuer non seulement d'avoir su préserver la solidité de l'alliance nippo-américaine, mais aussi de la faire entrer dans une nouvelle ère.

« Trump a pris des décisions erratiques à l'égard de pays qui se croyaient amis de l'Amérique », a commenté sur son compte X Jeffrey Hall, maître de conférences à l'université japonaise d'études internationales de Kanda. « On craignait à Tokyo que la même chose ne se produise : que Trump impose d'énormes droits de douane au Japon ou déclenche une guerre commerciale. Mais cela ne s'est pas produit ». Donald Trump a bien annoncé dimanche 9 février une augmentation de 25 % des droits de douane pour les importations d'acier aux États-Unis, mais elle ne touchera que de façon très marginale le Japon, qui n'exporte que 1 % du total de l'acier importé aux États-Unis. Tous les médias japonais, des plus conservateurs aux plus libéraux, étaient convaincus que le premier ministre, au plus bas dans les sondages, sans grand charisme, ne pourrait pas rivaliser avec l'ancien président. Ishiba avait bien préparé son voyage. Il avait potassé son sujet jusqu'au moindre détail. Il avait même organisé des « séances d'étude » avec le personnel du ministère des affaires étrangères, consulté d'anciens diplomates, et même demandé conseil à son prédécesseur, Fumio Kishida. Pour son séjour à Washington, il a emmené avec lui l'ancien interprète de Shinzo Abe, pariant que Donald Trump se souviendrait de lui. Il a également bénéficié de l'aide de la veuve de l'ancien premier ministre Shinzo Abe, qui entretenait une relation étroite avec Trump lors de sa première présidence, forgée sur le terrain de golf. « Ishiba a suivi une stratégie consistant à flatter Trump personnellement et à lui proposer des investissements économiques aux États-Unis au lieu de l’affronter », a commenté un analyste politique japonais. Ishiba a annoncé le projet de son pays d'augmenter les investissements aux États-Unis à 1 000 milliards de dollars (968 milliards d’euros) afin que les deux puissances économiques rééquilibrent leurs relations commerciales (72 milliards de dollars au bénéfice du Japon). Ishiba a déclaré que les constructeurs automobiles japonais, déjà très présents sur le sol américain, augmenteraient leurs investissements et que Tokyo importerait plus de gaz naturel liquéfié (GNL) américain. Les deux hommes ont également réussi à trouver un terrain d’entente sur le dossier controversé de Nippon Steel. Trump a déclaré que le Japon était un allié précieux et a promis de soutenir les intérêts japonais dans les domaines de la sécurité et du commerce. Les questions relatives à la région Asie-Pacifique, notamment les visées de la Chine concernant Taïwan, et les relations avec la Corée du Nord, ont également été à l'ordre du jour de la rencontre, avec un soutien militaire entier de Donald Trump à l'égard du Japon.





LaCroix

Japon États-Unis Donald Trump Fumio Kishida Alliance Commerce Investissements Asie-Pacifique Chine Taïwan

