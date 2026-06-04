L'alliance de renseignement des cinq yeux a alerté sur la présence d'espions chinois sur des sites d'offres d'emploi. Les agents chinois utilisent une stratégie de recrutement en ligne agressive pour atteindre des individus ayant accès à des informations classifiées ou confidentielles.

L'Alliance de renseignement des cinq yeux alerte sur la présence d' espions chinois sur des sites d'offres d'emploi. Les agents chinois utilisent une stratégie de recrutement en ligne agressive pour atteindre des individus ayant accès à des informations classifiées ou confidentielles.

L'alliance détaille que les agents se font passer pour des employés de cabinets de conseil privés, des groupes de réflexion ou d'agences de recrutement. Ils proposent des offres pour des postes d'analystes en politique étrangère ou dans la défense, sur des sites comme LinkedIn. L'objectif pour Pékin est d'obtenir des renseignements militaires, politiques et économiques confidentiels susceptibles de conférer à la Chine un avantage stratégique et tactique sur les pays du groupe cinq yeux.

Le groupe cinq yeux constitue une alliance de partage de renseignements entre l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Les attaques visant la cybersécurité n'épargnent pas le plus haut niveau de l'État et les membres du gouvernement sont touchés, ainsi que les ministres et les universitaires.

L'objectif de ces agents des renseignements chinois est de recueillir des informations non classifiées concernant la politique gouvernementale ou la stratégie militaire pour les combiner à d'autres informations pour former une vision complète. Les °Flex constructions habilitent soutenir le travail de nos journalistes. Malheureusement, notre ambassadeur [à vueau souvenez que l'étape qui précède déterminera le lu qui sera à importante dans un avenir proche





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