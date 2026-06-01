L'Allemagne veut prendre sa revanche en Coupe du monde

La Coupe du monde XXL nouvelle version se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'Allemagne, quatre fois vainqueur de la compétition, veut prendre sa revanche après les déceptions de 2018 et 2022. Les Allemands sont dans le groupe E avec le Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur.

Du 11 juin au 19 juillet, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent une Coupe du monde XXL nouvelle version : 48 équipes, 104 matchs, une compétition inédite à suivre sur RMC.

L'Allemagne, quatre fois vainqueur de la compétition, veut prendre sa revanche après les déceptions de 2018 et 2022. Les Allemands sont dans le groupe E avec le Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Julian Nagelsmann peut compter sur les tauliers de la Mannschaft avec Kimmich, Wirtz mais surtout Manuel Neuer, fraîchement rappelé de la retraite. Le portier du Bayern Munich fait son retour en sélection mais n'est plus intouchable.

Quel est le vrai objectif de l'Allemagne cet été ? Doit-on considérer les Allemands comme des favoris ou des outsiders ? La République Tchèque, de retour à la compétition 20 ans après, hérite d'un groupe A très homogène avec le Mexique, pays hôte, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Les joueurs de Miroslav Koubek vont avoir la tâche difficile de se hisser en seizièmes de finale.

La République Tchèque regrette la génération dorée de 2006 avec les Koller, Plasil, Nedved, Rosicky mais pourra compter sur Pavel Sulc l'homme en forme de l'Olympique Lyonnais cette saison et de Patrik Schick, l'attaquant du Bayer Leverkusen. La Bosnie-Herzégovine arrive aux Etats-Unis en pleine confiance après avoir éliminés l'Italie et le Pays-de-Galles lors des barrages de la zone Euro aux tirs au but.

Emmené par leur capitaine et attaquant, Edin Dzeko, la Bosnie a l'avantage de se retrouver dans le groupe B très abordable avec le Canada, la Suisse et le Qatar. Les hommes de Sergej Barbarez ont largement les moyens de se hisser en seizièmes de finale. La Turquie, pays qui s'est qualifié lors des barrages, peut clairement afficher ses ambitions et s'avancer comme le favori de sa poule.

Les Lions de la Mésopotamie, l'Irak, sont dans le groupe I avec la France, le Sénégal et la Norvège. Passé par les barrages intercontinentaux et grâce à une victoire face à la Bolivie, l'Irak veut surprendre une deuxième fois et aller chercher sa première victoire en Coupe du Monde. Faut-il se méfier de cette nation ? Qui est Graham Arnold, le sélectionneur australien de l'Irak ?

Comment les Bleus doivent-ils appréhender cette sélection ? Quel est le joueur majeur





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