Berlin appuie la candidature espagnole en échange du poste de chef économiste. Ce compromis géographique vise à faciliter le renouvellement du directoire de la Banque centrale européenne.

Le gouvernement allemand a officiellement annoncé son soutien à la candidature de Pablo Hernández de Cos pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne. Cette décision stratégique vise à assurer l'équilibre géographique au sein du directoire de l'institution basée à Francfort. Berlin justifie cette manœuvre politique en proposant simultanément le universitaire Markus Brunnermeier pour le poste stratégique de chef économiste.

Un compromis stratégique pour la présidence de la BCE

Pablo Hernández de Cos, l'ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, bénéficie d'un coup de pouce notable de la part de son rival nordique. L'Allemagne a apporté ce soutien mardi, indiquant clairement qu'elle proposait un candidat allemand pour le poste de chef économiste. Cette initiative vise à faciliter l'élection de l'Espagnol face à Klaas Knot, le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas, qui représente également l'Europe du Nord. Le processus actuel concerne le renouvellement de trois sièges au sein du directoire de six membres, dont celui de Christine Lagarde est l'un des principaux enjeux.

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Le rôle central de Markus Brunnermeier dans la négociation

Le ministère allemand des Finances a confirmé qu'il proposait Markus Brunnermeier pour le poste de chef économiste. Cette nomination est cruciale car Philip Lane quittera cette fonction à la fin du mois de mai 2027. Si le poste de chef économiste revenait à un pays d'Europe du Nord, comme l'Allemagne, cela pourrait fournir à Pablo Hernández de Cos le soutien nécessaire pour sa présidence. Cet arrangement répond à la logique d'un siège par zone géographique au sein de l'exécutif de la Banque centrale européenne.

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Les calculs de la France et les conséquences futures

La France détient de facto un siège permanent au sein du directoire aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie. Dans ce scénario de compromis, Paris devrait occuper le troisième siège vacant lorsque Isabel Schnabel quittera ses fonctions début janvier pour rejoindre le Fonds monétaire international. Des économistes estiment que la France pourrait avoir intérêt à reprendre le portefeuille d'opérations de marché géré par l'économiste allemande, notamment les programmes d'achat d'obligations. Paris verrait d'un bon œil la nomination de Laurence Boone, ancienne secrétaire d'Etat et ex-cheffe économiste de l'OCDE, au siège actuellement occupé par l'Allemande.

Les divergences avec les ambitions de la Banque de France

La nomination d'un chef économiste allemand contredirait les récentes déclarations du gouverneur de la Banque de France. Ce dernier avait laissé entendre que la France briguait ce poste historique. "C'est un poste que nous n'avons jamais eu dans l'Histoire", avait-il déclaré, soulignant la présence de très bons candidats. Cependant, la presse a rapporté que la France a également laissé entendre qu'elle pourrait soutenir la candidature de Pablo Hernández de Cos. Ce soutien français semble être la clé pour que le candidat espagnol remporte la présidence face à son concurrent néerlandais.