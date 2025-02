L'Allemagne en pleine crise politique : élections anticipées en février 2025

Ce dossier présente les dernières actualités sur l'Allemagne et les élections fédérales allemandes prévues le 23 février 2025. L'Allemagne traverse une crise politique après la rupture de la coalition gouvernementale et le vote de non-confiance contre le chancelier Olaf Scholz. Les élections anticipées sont annoncées pour février 2025, avec la sécurité comme thème central de la campagne.

Allemagne , un pays de 357 569 km2 avec une population de 84 358 845 habitants (en 2023), est bordée par plusieurs pays et traversée par des fleuves importants comme le Rhin, le Danube et l'Elbe. Divisée en 16 Länder, dont trois villes-États - Brême, Hambourg et Berlin, capitale du pays - l' Allemagne est une république parlementaire fédérale dirigée par un chancelier et un président. Membre de l'Union européenne, elle possède 96 sièges au Parlement européen.

Son histoire mouvementée, marquée par l'unification en 1871, la République de Weimar, l'émergence du nazisme et la Seconde Guerre mondiale, a façonné son identité. Le pays est divisé en deux après la guerre, l'Allemagne de l'Ouest (RDA) et l'Allemagne de l'Est (RFA), avant de se réunifier en 1990.Depuis, l'Allemagne a noué des liens étroits avec la France, témoignant de la coopération durable entre les deux nations. La vie politique allemande est marquée par la montée de l'AfD, un parti d'extrême droite qui a gagné en popularité ces dernières années. Björn Höcke, un dirigeant du parti, a contribué à radicaliser l'AfD, relativisant certains aspects du passé nazi. Le parti a obtenu des résultats importants lors des élections européennes de juin 2024 et régionales du 1er septembre 2024, devenant le premier parti d'extrême droite à remporter la première place dans un Bundesland depuis la réunification.Le 6 novembre 2024, la coalition tripartite entre sociaux-démocrates, libéraux et écologistes, menée par Olaf Scholz, a éclaté sur le budget. Le chancelier a perdu le vote de confiance devant le Bundestag le 16 décembre, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées le 23 février 2025. La sécurité est au cœur de la campagne, l'Allemagne ayant été secouée par plusieurs événements récents





