L'Allemagne en plein débat politique : Un débat inédit et l'influence de Trump

Un débat télévisé inédit et électrique a eu lieu en Allemagne, réunissant pour la première fois les quatre principaux candidats à la chancellerie, dont Alice Weidel de l'AfD. Cette tension politique s'explique notamment par le soutien de l'administration Trump à l'extrême droite et les récentes agressions commises par des étrangers dans le pays. Le débat a mis en lumière les divisions profondes de la société allemande, notamment sur la question de l'immigration.

L’atmosphère électrique en Allemagne a culminé avec un débat télévisé inédit lundi soir sur la chaîne RTL- Allemagne . La politique allemande n’a jamais été aussi polarisée, particulièrement autour de l’immigration. Cette tension, déjà palpable en raison du soutien de l’administration Trump à l’extrême droite, s’est encore amplifiée ces derniers jours. Un signe de la fragmentation politique en Allemagne , ce débat n’était pas un duel classique comme lors des scrutins précédents.

Pour la première fois dans l’histoire de la télévision allemande, les quatre principaux prétendants à la chancellerie ont partagé une même scène. Pendant deux heures, le chancelier sortant social-démocrate Olaf Scholz, le dirigeant conservateur Friedrich Merz, le chef de file des Verts Robert Habeck et Alice Weidel, figure de proue du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), se sont livrés une joute télévisée sans concession. L’AfD a gagné sa place dans ce « quadrell » grâce aux sondages, qui prédisent au mouvement nationaliste anti-migrants la deuxième place aux élections législatives, avec au moins 20 %, derrière les conservateurs, entre 30 et 32 %. Le soutien sans fard que lui apporte le entourage du président américain Donald Trump a fait grimper encore un peu la tension des derniers jours de campagne. « Je refuse de telles ingérences dans les élections législatives allemandes et dans la formation du gouvernement qui s’ensuivra », s’est emporté Friedrich Merz, favori des sondages pour devenir le prochain chancelier, lors du débat. Le chancelier allemand a lui-même critiqué l’ingérence américaine, à une semaine des élections législatives. Vendredi, le vice-président américain JD Vance a critiqué une ostracisation de l’AfD, le parti d’extrême droite. En cause : un discours en forme de diatribe tenu vendredi par le vice-président américain devant la Conférence de Munich. Il y a exhorté les partis traditionnels allemands, et la droite classique en particulier, à renoncer au « pare-feu » ou « cordon sanitaire » qu’ils ont établi depuis la Deuxième Guerre mondiale pour refuser de gouverner avec l’extrême droite. « Je ne vais tout de même pas laisser un vice-président américain me dire avec qui je dois discuter ici en Allemagne », s’est étranglé le chef de file des conservateurs. Olaf Scholz a qualifié d'« inacceptable » l’intervention du vice-président américain, qui en revanche est du miel pour l’AfD. Alice Weidel a « vivement salué » les « propos clairs » de JD Vance et souligné les similitudes entre son programme et celui de l’administration Trump. Cela concerne en particulier l’immigration, thème qui écrase la campagne électorale allemande et dont profite l’AfD avec son programme prônant la « remigration ». Il s’est imposé à la suite de plusieurs agressions mortelles ou attentats - comme celui à la voiture-bélier de Munich de vendredi qui a fait deux morts et 37 blessés - commis récemment par des étrangers dans le pays. Ces actes ont suscité une forte émotion dans l’opinion. Alice Weidel a rendu le gouvernement d’Olaf Scholz responsable du fait « que des gens meurent chaque jour dans la rue ». Ces deux partis ont amorcé récemment un rapprochement très critiqué au Parlement sur cette question. Selon un sondage de la chaîne RTL juste après le débat, les téléspectateurs ont trouvé Friedrich Merz le plus convaincant à 32 %, devant Olaf Scholz à 25 %, qui n’a pas réussi à « renverser la table » comme il en aurait eu besoin pour espérer combler l’écart sur son rival, et Alice Weidel à 18 %. La joute ne devrait donc pas avoir modifié fondamentalement la tendance actuelle des enquêtes d’opinion, qui donnent les conservateurs largement favoris pour revenir au pouvoir, les sociaux-démocrates stagnant à 15 %. L’extrême droite, peut-elle espérer un score record ? Cela pourrait fortement compliquer la recherche d’une coalition majoritaire stable au Parlement.





