L'alimentation secrète de Léon Marchand : le restaurateur qui a nourri le champion olympique

Le Parisien révèle que le champion olympique de natation Léon Marchand a fait appel à un restaurateur du Cantal pour alimenter son succès lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Découvrez le menu équilibré et personnalisé qui a contribué à la performance record du nageur.

Lorsque un athlète aspire à graver son nom dans l'histoire du sport mondial, aucun détail ne doit être négligé, et l'alimentation en fait partie. À l'été 2024, le nageur toulousain Léon Marchand a fait une entrée fracassante sur la scène internationale, remportant cinq médaille s, dont quatre en or, aux Jeux Olympiques de Paris. Parmi les nombreux facteurs ayant contribué à son succès , l'un d'entre eux s'est joué en cuisine.

Ce mardi 11 février, Le Parisien-Aujourd'hui en France révèle que le champion et son staff ont fait appel à un restaurateur du Cantal, dont l'un des établissements se trouve près de la piscine de la Paris La Défense Arena. \L'établissement 'Les Bambins', à Nanterre, avait été sélectionné par l'équipe du nageur trois semaines avant les Jeux. Son emplacement stratégique et sa cuisine 'maison' ont convaincu le staff. Une des demandes principales était 'que l'on puisse venir chercher les plats à l'heure qu'on veut', confie le patron, David, dont le restaurant restait ouvert jusqu'à 3 heures du matin. Pendant les Jeux, un membre du staff des Bleus venait récupérer les repas commandés, destinés à Léon Marchand, mais aussi à Maxime Grousset et Florent Manaudou. Mais que mangeaient-ils exactement ? Un exemple : salade de patate douce rôtie à la feta, tagliatelles au saumon, banana bread. Avant son premier titre sur 400 m 4 nages (le 28 juillet), Léon Marchand optait pour un plat à base de dinde, riz basmati et purée de carottes. Et après sa performance historique – l'or sur 200 m papillon puis 200 m brasse dans la même journée –, le Toulousain s'est régalé avec une salade verte, des pâtes carbonara et une compote de pommes. Des menus très équilibrés et finement étudiés, même si David admet quelques écarts : 'Il y a eu quelques commandes de burgers en plus, mais seulement après les médailles !' \Le restaurateur garde un souvenir ému de cette collaboration avec Léon Marchand et sa famille, avec qui il a tissé des liens forts. 'Il est venu nous voir à la fin de ses épreuves, et je pense qu'il a mis une demi-heure pour parcourir 50 mètres. J'ai dû fermer les portes du restaurant et le faire sortir par une issue de secours. C'était devenu fou !'





