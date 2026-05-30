L'alimentation sans gluten n'est pas nécessairement bénéfique pour la santé

Les recherches récentes mettent en garde sur la présence de cadmium dans les céréales et ses conséquences pour la santé.

Une alimentation sans gluten n'est pas nécessairement bénéfique pour la santé même sans intolérance. La protéine du gluten n'est pas dangereuse pour la santé .

Cependant, les recherches récentes mettent en garde sur la présence du cadmium dans les céréales. Il est donc nécessaire de privilégier des produits de qualité, comme du pain bio à la levure naturelle, et de varier nos sources de féculents pour bien équilibrer notre alimentation. Le cadmium est un métal lourd présent dans notre environnement, mais les apports élevés viennent de l'utilisation d'engrais phosphatés fabriqués à partir de roches contenant du phosphore.

En France, ces engrais phosphatés sont principalement exportés du Maghreb et sont particulièrement riches en cadmium. Le cadmium a une élimination biologique très lente, ce qui signifie qu'il faut 10 à 30 ans pour réduire de moitié la teneur en cadmium de l'organisme. Les conséquences de la présence de cadmium dans notre organisme sont nombreuses, notamment les cancers du pancréas, de la prostate, de la vessie et du sein, l'infertilité et les atteintes sur le neurodéveloppement.

Les nouveau-nés sont particulièrement préoccupants, car ils présentent souvent des taux de cadmium trop élevés





NotreTemps / 🏆 39. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alimentation Sans Gluten Cadmium Santé Céréales Cancers Infertilité Neurodéveloppement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prévisions astrologiques : humeur, santé, amour et carrière au coeur des influences planétairesCette analyse astrologique détaille les tendances générales de la journée dans les domaines affectifs, professionnels, financiers et du bien-être. Elle décrit les fluctuations de l'humeur, les conseils sur la gestion de l'énergie et de la santé, les dynamiques relationnelles et les opportunités ou défis dans le monde du travail. L'objectif est d'apporter un éclairage sur les energies du jour pour mieux naviguer dans ses activities personnelles et professionnelles, avec des mises en garde sur les excès et des encouragements à saisir les moments favorables.

Read more »

« Tous les concerts sont gratuits » : les Folies Off investiront les rues d’Agen ce week-endLe festival Off des Folies vocales occupera sept scènes dispersées dans les rues de la ville, où il proposera des concerts et animations gratuites tout au long du week-end

Read more »

Quelles sont les villes les plus attractives pour les étudiants ?Alors que Parcoursup tient des milliers de lycéens en haleine, la question du choix de la ville étudiante approche. Enseignement, logement, transports, culture, santé, cadre de vie : toutes les villes ne proposent pas les mêmes conditions pour étudier et s’installer.

Read more »

Les héros du Puy du Fou - les animaux - Les héros du Puy du FouLes héros du Puy du Fou - les animaux - Les héros du Puy du Fou : Le Puy du Fou, en Vendée, est connu dans le monde entier, avec son parc, ses multiples attractions et le spectacle nocturne « la Cinéscénie ». Dans les...

Read more »