L'Algérie saisit la FIFA sur l'arbitrage de son match contre l'Argentine à la Coupe du monde

La Fédération algérienne de football (FAF) a formulé un recours auprès de la Fifa pour dénoncer l'injustice arbitrale subie lors de la rencontre entre l'Algérie et l'Argentine à la Coupe du monde.

L' Algérie a saisi la FIFA sur l'arbitrage de son match contre l' Argentine à la Coupe du monde. Les Fennecs se sont inclinés 3-0 pour leur premier match de la Coupe du monde contre l' Argentine .

Ils dénoncent un tacle appuyé de Lionel Messi, qui n'a pas écopé de carton de la part de l'arbitre. La Fédération algérienne de football (FAF) a formulé un recours auprès de la Fifa pour dénoncer l'injustice arbitrale subie lors de la rencontre. L'attaquant argentin, auteur d'un triplé lors de la victoire de son équipe, n'a toutefois écopé d'aucun carton de la part de l'arbitre polonais Szymon Marciniak.

Le recours concerne avant tout la faute de Messi, qui méritait un carton rouge de l'avis général. Les Fennecs participent à leur cinquième Coupe du monde et ne se sont qualifiés qu'une seule fois pour la phase à élimination directe, en 2014, lorsqu'ils s'étaient inclinés 2-1 après prolongation face à l'Allemagne





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