L'airfryer Philips, un produit incontournable pour une cuisine plus rapide et plus saine

Découvrez l'airfryer Philips, un produit qui offre une grande polyvalence et une cuisine plus rapide et plus saine. Avec sa technologie RapidAir Plus, cet appareil est capable de cuire vos repas jusqu'à 50% plus rapidement tout en économisant jusqu'à 70% d'énergie. En plus, vous pouvez cuisiner plus sainement sans effort supplémentaire.

Vous souhaitez plus de polyvalence lorsque vous cuisinez ? Optez pour cet airfryer de la marque Philips, un produit devenu incontournable ces dernières années. En plus, il profite en ce moment d'une remise de près de 10% sur Amazon.

Alors, n'attendez plus pour vous équiper ! Les friteuses à air chaud offrent un gain de temps précieux en cuisine et ce modèle de la marque Philips ne déroge pas à la règle. En effet, doté de la technologie RapidAir Plus, cet appareil est capable de cuire vos repas jusqu'à 50% plus rapidement tout en économisant jusqu'à 70% d'énergie. En plus, vous profitez de plats dorés et cuits uniformément sans effort.

Et en ce moment sur le site d'Amazon, bénéficiez d'une réduction de près de 10% et profitez de cet airfryer de la marque Philips au prix de 299,99 euros. Cet airfryer de la marque Philips vous garantit une grande polyvalence au quotidien. En effet, avec ses 16 programmes de cuisson différents, vous pouvez, dans un seul et même appareil, cuire au four, griller, décongeler, réchauffer, déshydrater, frire sans huile, rôtir et bien plus encore tous vos aliments préférés.

En plus, vous pouvez cuisiner plus sainement sans effort supplémentaire. En effet, avec sa cuisson par air chaud, vous pouvez faire frire vos aliments avec jusqu'à 90% de matières grasses en moins. Conçu pour être pratique, cet airfryer de la marque Philips vous offre également une capacité de 7,2 L, idéal pour préparer des repas complets pour vos amis ou votre famille sans tracas.

En effet, il est capable de contenir jusqu'à 1 400 grammes de légumes, 10 pilons de poulet, 6 morceaux de saumon, 9 muffins et bien plus encore





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