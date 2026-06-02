L'aire de repos de la Lozère sur l'A75 devient un moteur économique et touristique local

Reprise par une SAS associant le Comité départemental du tourisme et la Selo, l'aire de repos de la Lozère sur l'A75 se transforme en vitrine des produits locaux et en levier de développement territorial. Avec près d'un million de visiteurs annuels, ce site stratégique valorise les savoir-faire lozériens à travers un point d'information, une boutique de producteurs et une restauration 100% locale. Des travaux de modernisation de 1,5 million d'euros sont prévus d'ici l'automne 2026.

Avec près d'un million de visiteurs par an et jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'aire de la Lozère sur l' A75 , récemment reprise par le Comité départemental du tourisme et la Selo via une SAS , devient un outil économique contribuant à la valorisation des producteurs locaux et du territoire.

Située à la croisée des chemins entre le Parc naturel de l'Aubrac et le massif de la Margeride, porte d'entrée de la région Occitanie et vitrine nord du département, l'aire de repos de la Lozère sur l'A75 change de propriétaire après 18 années de concession. Cela fait suite à un appel à projets lancé par la Direction interdépartementale des routes (DIR) que la SAS Aire de la Lozère, composée du Comité départemental du tourisme (CDT) et de la société d'économie mixte Selo, a remporté le marché.

En avril 2026, ces deux alliés naturels, acteurs du développement économique et touristique du département, se sont approprié le site avec la promesse d'en faire un lieu de promotion du territoire.

"C'était nécessaire que l'aire soit reprise par le département, cela permet de garder l'espace lozérien plutôt que d'y voir des entreprises qui ne proposent pas de produits du terroir", souligne un responsable. À l'intérieur du bâtiment, trois espaces se divisent. Le point d'information touristique accueille et renseigne les visiteurs sur les lieux, activités et hébergements en Lozère.

Accolée, la boutique des producteurs locaux offre tout le savoir-faire des artisans, éleveurs et agriculteurs du territoire : on y trouve crème de marrons, farine de châtaigne, huiles et textiles. Avec cette nouvelle configuration, le Département espère produire un effet d'appel d'air et entraîner les visiteurs de passage à s'aventurer plus en profondeur dans le territoire.

"Plusieurs producteurs nous ont confié avoir reçu des clients qui avaient connu leurs produits sur l'aire de la Lozère, c'est que cela fonctionne", s'enthousiasme Valérie Fabre, présidente de la SAS et du CDT. Valorisant paysages et savoir-faire, l'aire de la Lozère a prouvé son attractivité touristique en accueillant près d'un million de voyageurs par an.

Ouvert de 7 heures à 22 heures, le site propose une découverte culinaire autour des produits typiques du territoire avec deux offres de repas différentes : la cafétéria pour une vraie pause durant le déjeuner et le dîner autour de plats chauds et cuisinés, et une sandwicherie ouverte toute la journée avec des mets et viennoiseries. La gérante du restaurant et ancienne professeure de cuisine, Maryline Chardon, utilise près de 100 % de produits locaux pour élaborer ses menus : "C'est une manière pour moi de mettre en valeur la Lozère grâce aux produits frais, authentiques et de qualité.

Contrairement à ce qu'on pense, c'est très facile de travailler avec des producteurs locaux, la plupart nous livrent directement sur place.

" D'ici l'automne 2026, de grands travaux seront entrepris afin de moderniser l'espace : environ 1,5 million d'euros seront investis afin de parfaire l'accueil du site. En 2025, l'aire de la Lozère a engendré près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et le président du Département ne cache pas sa volonté de faire du site un exemple en matière de développement territorial.

Cette année, les bénéfices récoltés iront vers les deux entités de la SAS, le CDT et la Selo, directement reliées au Conseil départemental





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aire De Repos A75 Lozère Tourisme Local Produits Du Terroir SAS CDT Selo Développement Territorial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musée de la Résistance inaugure une salle dédiée aux parachutistes de la SASLe musée de la Résistance, dans le Morbihan, ouvre une nouvelle exposition permanente consacrée aux parachutistes français du Spécial Air Service, témoignant de leur rôle crucial dans l'histoire de la France et de la Bretagne. L'exposition met en lumière trois événements clés, dont le combat du 5‑6 juin 1944, et présentera une collection d'objets uniques ainsi que deux expositions temporaires sur les parachutistes SAS et le photographe Henry Corta.

Read more »

Une offre de reprise de Fibre Excellence a été déposée par des dirigeants du groupeUne offre de reprise de Fibre Excellence, propriétaire des deux dernières usines de pâte à papier de France, a été déposée lundi devant le tribunal de commerce de Toulouse par des dirigeants du groupe, a-t-on appris...

Read more »

Une offre de reprise pour les deux dernières usines de pâte à papier françaisesUne offre de reprise de Fibre Excellence, propriétaire des deux dernières usines de pâte à papier de France, a été déposée ce lundi devant le tribunal de commerce de Toulouse

Read more »

Les Lozériens Rémy Brassac et Corentin Capelier représenteront la Lozère aux championnats d’Europe de trailLes Lozériens Rémy Brassac et Corentin Capelier participeront les 5, 6, et 7 juin 2026 aux championnats d’Europe de trail et de course en montagne, à Kamnik (Slovénie). Les deux coureurs porteront les couleurs de la...

Read more »