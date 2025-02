L'Air Fryer, star du petit électroménager en 2024

Le Gifam dévoile ses chiffres pour 2024, révélant une croissance exponentielle du marché du petit électroménager. L'air fryer domine le classement avec des ventes en hausse de 200%, témoignant du besoin croissant de simplicité et d'efficacité. Les aspirateurs robots-laveurs et les appareils de beauté et bien-être connaissent également un succès important.

Les chiffres sortent à peine du four et ils sont excellents ! Le Gifam (Groupement des marques d’appareils pour la maison) les a collectés auprès de ses 119 marques adhérentes, moulinés et cuisinés et a dressé, ce 12 février, son traditionnel bilan annuel. Une nouvelle fois, les Français ont massivement fait l’acquisition, en 2024, d’appareils de petit électroménager , avec un tiercé de tête qui en dit long sur les envies et besoins des consommateurs.

Un appareil vendu à 2,6 millions d’exemplaires Souvenez-vous, l’an passé un appareil pour la cuisine avait vu ses ventes exploser en France : la friteuse sans huile (pour air fryer). En 2023, les Français en avaient acquis un million, un chiffre détonnant dans l’univers des produits dits de « petit électroménager ». En 2024, parmi les 53,5 millions d’appareils de cette catégorie achetés par les Français (avec un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, tout de même !), le fameux air fryer a presque triplé la mise. Véritable « phénomène », selon le Gifam qui n’avait « jamais vu ça », la friteuse sans huile s’est vendue à… 2,6 millions d’exemplaires en France, constituant à elle seule la moitié de la croissance du secteur du petit électroménager ! Les petits foyers particulièrement intéressés Avec des ventes multipliées par dix en trois ans, l’air fryer est donc aujourd’hui le produit star des Français. 27 % des foyers en sont désormais équipés, avec des marques comme Moulinex, Shark Ninja et Philips qui font la course en tête. Selon le Gifam, l’air fryer semblerait trouver un excellent écho notamment auprès des petits foyers (personnes célibataires, couples et couples avec un enfant) qui privilégient la simplicité d’usage de ce type d’équipement. Vous n’en possédez pas encore un ? Nos conseils pour vous équiper sont ici ! La quête de temps et de simplicité Autre secteur en pleine explosion en 2024, celui de l’entretien des sols. Si les aspirateurs robots dont les ventes avaient enfin décollé en 2023 se portent comme un charme (494 000 ventes en 2024), les Français, toujours plus en quête de simplicité et de temps gagné (37 % d’entre eux passent plus de 2 heures par semaine aux tâches ménagères), semblent de plus en plus privilégier les appareils « qui font tout », avec une fonction aspiration ET lavage simultanée. Ainsi, les aspirateurs-robots-laveurs voient leurs ventes atteindre 420 000 pièces en 2024 ; celle des aspirateurs-balais-laveurs 400 000 pièces. Le chiffre d’affaires de ces derniers modèles dont les ventes ont notamment cartonné durant le Black Friday a bondi en un an de + 68,4 % ! Pas étonnant que des marques se pressent dans les rayons pour proposer des machines de ce type avec des fonctions toujours plus poussées : Rowenta, Proscenic, Tineco, Bissell, Dreame… Alors que 8 % « seulement » encore des foyers français équipés d’un aspirateur-balai laveur (un chiffre multiplié par deux en deux ans), le potentiel pour les fabricants est énorme. Dans cet univers de produits, l’aspirateur-balai « simple » (et moins cher !) reste cependant la star incontestable, avec 2,4 millions de machines vendues ! Cheveux et barbe, même combat ! Reste un univers d’équipements de petit électroménager que l’on n’avait pas forcément vu arriver sur le podium : celui des appareils dédiés à la beauté et au bien-être. En 2024, le marché des brosses soufflantes (+ 32 % en valeur), des lisseurs (+ 11 %) et des boucleurs (+ 7 %) a bondi auprès des femmes. Pour les hommes, ce sont les ventes de tondeuses à barde qui ont progressé (+ 29 %). « 47 % des hommes portent une barbe mais seulement 22 % d’entre eux sont équipés d’une tondeuse fin 2022 », constate le Gifam. Au global, le marché du petit électroménager en France a ainsi vu son chiffre d’affaires progresser de 8 % en 2024. Revers de la médaille, c’est celui du gros électroménager qui est en souffrance : -3,9 % de recettes pour les fabricants en 2024 (contre + 5,4 % en 2019). Le phénomène des marques distributeur qui explosent et tirent les prix à la baisse, mais aussi la baisse du marché de l’immobilier qui impacte le besoin de s’équiper ont altéré considérablement les ventes de fours, hottes, réfrigérateurs… Seul un produit voit vraiment ses ventes progresser : le sèche-linge !





