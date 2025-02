L'ail cru contre le rhume : une solution efficace ?

Découvrez les bienfaits de l'ail contre le rhume et ses autres avantages potentiels pour la santé.

Un rhume peut être un véritable handicap, avec un nez bouché, une gorge irritée et des maux de tête, le tout pendant plusieurs jours. Bien que bénin, il peut être source de grande gène et pousser à chercher des remèdes pour se sentir mieux. Lorsque les médicaments en vente libre ne suffisent pas, de nombreuses personnes se tournent vers des remèdes maison. Certains optent pour le thé au miel, tandis que d'autres privilégient une option plus odorante : l'ail cru.

Mais est-ce une solution efficace ? L'ail est utilisé contre le rhume grâce à l'allicine, un composé aux puissantes propriétés antimicrobiennes et antioxydantes. Selon Bonnie Taub-Dix, diététicienne agréée, ces propriétés renforcent le système immunitaire, ce qui permet de lutter efficacement contre le rhume. Une étude publiée en mars 2021 dans la revue Preventive Nutrition and Food Science a révélé que les personnes ayant pris un supplément d'ail, soit 180 milligrammes d'allicine par jour pendant douze semaines, ont contracté beaucoup moins de rhumes que celles qui n'ont pas pris ce supplément. Une autre étude, publiée en 2020 dans la revue Trends in Food and Science Technology, a démontré que l'ail et ses composés possèdent des propriétés préventives contre les infections virales. Bien que ces études soient prometteuses, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les bienfaits de l'ail sur le rhume.Au-delà de ses effets contre les rhumes, l'ail cru présente d'autres avantages potentiels pour la santé. Bonnie Taub-Dix souligne que l'ail peut stimuler les cellules immunitaires qui combattent les infections, notamment les cellules T et B. D'après le docteur William Li, une consommation d'ail quotidienne contribue à maintenir une pression artérielle plus basse et prévient l'accumulation de mauvais cholestérol. Enfin, bien que les recherches soient encore limitées, certaines données préliminaires suggèrent que l'ail pourrait avoir des propriétés anticancéreuses. Une étude publiée en 2015 dans la revue Cancer Prevention Research a révélé que les personnes augmentant leur consommation d'ail présentaient un risque réduit de développer certains cancers gastro-intestinaux, tels que le cancer de l'estomac, le cancer colorectal ou le cancer de l'œsophage





