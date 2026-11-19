L'Agence internationale de l'énergie prévient que l'explosion de la demande électrique des data centers, tirée par l'IA, menace la stabilité des réseaux mondiaux.

L'Agence internationale de l'énergie a émis une mise en garde sérieuse concernant l'impact croissant des centres de données sur la consommation mondiale d'électricité. Cette institution souligne que la majorité de ces infrastructures critiques continuent de dépendre des énergies fossiles pour fonctionner, créant une pression inédite sur les réseaux électriques mondiaux. La croissance exponentielle des projets liés à l' intelligence artificielle accélère cette dynamique, obligeant les plus grandes nations à revoir leurs stratégies d'approvisionnement énergétique immédiates.

Demande énergétique en hausse avec l'IA

Pour soutenir la cadence imposée par les nombreux projets de centres de données à travers le monde, les plus importants pays, dont la Chine et les États-Unis, doivent mobiliser des ressources considérables. Cela représente deux fois plus de consommation d'électricité qu'auparavant. Selon les calculs précis de l'Agence internationale de l'énergie, les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle devraient consommer chaque année 350 térawatt-heures d'électricité supplémentaires. Cette quantité massive correspond presque à la totalité de la consommation annuelle de l'Iran en 2024. À titre de comparaison, la France a consommé 410 TWh la même année, ce qui met en perspective l'ampleur de cette nouvelle demande industrielle.

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Stratégie énergétique entre fossiles et renouvelables

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré : Je ne vois aucune voie crédible pour que le monde de l'énergie revienne à ce qu'il était avant. Il estime que la guerre au Moyen-Orient, additionnée à l'invasion russe de l'Ukraine, représente la plus grande perturbation du marché de l'énergie de l'histoire. L'agence ajoute que les énergies de demain s'articuleront autour de trois éléments majeurs : l'énergie disponible pour une population mondiale qui augmente, la climatisation à l'ère du réchauffement climatique, et l'économie de l'intelligence artificielle qui est en plein essor.

Capacité des infrastructures en croissance rapide

Si les centres de données font partie des principaux acheteurs d'énergies renouvelables, leur nombre oblige certains pays à continuer à utiliser des sources d'énergie plus polluantes. D'ici la fin de la décennie, en 2030, la moitié de l'électricité nécessaire pour alimenter les centres de données chinois proviendra de centrales à charbon. L'autre moitié étant composée d'énergies renouvelables, du nucléaire et du gaz. Pour établir une estimation la plus fiable possible des besoins au vu de l'opacité de l'industrie des centres de données et de l'intelligence artificielle, l'Agence internationale de l'énergie indique utiliser des images satellitaires pour suivre la construction de 93 grandes usines d'IA.

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Impacts concrets et limitations des réseaux

L'Agence internationale de l'énergie constate un développement rapide de ces infrastructures et précise que la capacité potentielle estimée de ces centres de données a été multipliée par dix en seulement 24 mois, pour atteindre 17 GW. Elle estime qu'une fois ces 93 centres de données dédiés à l'IA achevés, leur capacité cumulée devrait avoisiner les 50 GW. À l'heure actuelle, les centres de données, tous types confondus, disposent d'une capacité totale de 120 GW. Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, ils sont à près de 80% situés en Chine, aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Si le scénario fondé sur les politiques annoncées est respecté, ce seront 120 GW supplémentaires qui devraient être construits d'ici à la fin de la décennie, dont plus des trois quarts seront destinés à alimenter des serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie indique également que la croissance rapide de la capacité des centres de données pousse les réseaux électriques à leurs limites. Les États-Unis vont puiser dans leurs centrales à gaz pour fournir 60% de l'électricité nécessaire pour ses centres. Le pays prévoit 180 Gigawatts supplémentaires, soit autant que les capacités en gaz de toute l'Union européenne.

C'est finalement l'Union européenne, justement, qui pourrait être le bon élève dans ce contexte de transition. 70% de l'électricité utilisée pour les centres de données proviennent d'énergies renouvelables. Les 30% restants seront assurés par l'énergie nucléaire, des centrales à gaz et quelques centrales à charbon. Le nucléaire est considéré comme bas carbone, mais il rejette des déchets nocifs pour l'environnement, sans pour autant participer au réchauffement climatique. Cette répartition montre une divergence stratégique claire entre les continents face à l'impératif de nourrir la soif énergétique de l'intelligence artificielle.