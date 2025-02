L'AGOA, Un Avenir Incertain pour L'Exportation Africaine vers les États-Unis

L'avenir de l'usine de vêtements United Aryan au Kenya, et de millions d'Africains, dépend de la décision américaine concernant la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA). L'accord commercial, qui offre un accès privilégié aux marchés américains aux produits africains, arrive à échéance en septembre. Le président Donald Trump pourrait mettre en péril l'accord en raison de son scepticisme envers le libre-échange.

Un exportateur de vêtements basé à la périphérie de Nairobi, au Kenya, dépend de l'African Growth and Opportunity Act ( AGOA ) pour exporter ses produits sur le marché américain sans droits de douane. L' AGOA , en vigueur depuis 25 ans, arrive à échéance en septembre, à moins que le président américain ne décide de la prolonger. Cette décision met en péril les moyens de subsistance de millions d'Africains, dont des milliers d'employés de United Aryan.

L'usine expédie jusqu'à 8 millions de paires de jeans, ainsi que des millions de chemises et autres articles, vers les États-Unis chaque année. Un ouvrier moyen gagne environ 190 euros par mois. \Le PDG de United Aryan, Pankaj Bedi, insiste sur le lien étroit entre l'entreprise et la communauté. « Nous avons 150 000 personnes qui dépendent directement ou indirectement de nous », explique-t-il, soulignant que l'usine « a stabilisé l'ensemble de la situation socio-économique de la région ». Avant l'arrivée de United Aryan en 2002, la zone était dangereuse, marquée par des vols et une criminalité élevée. Aujourd'hui, selon Norah Nasimiyu, 48 ans, représentante des travailleurs, « nos familles sont heureuses, nos enfants vont à l'école, la criminalité a diminué ». \United Aryan n'est pas étranger aux défis. L'abolition d'un régime de quotas en 2005 a inondé le marché de vêtements asiatiques, et la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 ont failli mettre l'usine à l'arrêt. Le sort de l'entreprise est maintenant suspendu à la décision américaine concernant l'AGOA. Sans cette exemption de droits de douane, les acheteurs américains se tourneront vers des options moins chères en Asie. Le président Donald Trump, connu pour son scepticisme envers le libre-échange, pourrait mettre en péril l'accord. « Nous sommes arrivés à un stade où les décisions de politique commerciale ne sont plus seulement fondées sur une analyse coût-bénéfice », estime Bedassa Tadesse, professeur d'économie à l'Université du Minnesota. M. Bedi, optimiste malgré la situation, souligne l'importance de l'AGOA pour les relations américano-africaines et l'influence américaine sur le continent.





