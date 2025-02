L'agglomération d'Agen lance une politique pour lutter contre la désertification médicale

Les élus de l'agglomération d'Agen ont adopté une nouvelle politique de santé visant à attirer les professionnels de santé dans la région. La stratégie se concentre sur l'hébergement, avec la création de la Maison des Juniors et l'appel à projets « Adopte ton externe ».

Les élues de l'agglomération d'Agen ont-ils eu à l'esprit la citation de Saint-Exupéry « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre » lors de l'étude de la nouvelle politique de santé de l'Agglo jeudi soir ? À 21 heures, la session chargée, commencée depuis trois heures, a vu le débat d'Orientation Budgétaire 2025 occuper une place centrale, mais la santé reste une préoccupation majeure.

« 10 % des administrés de l'agglomération (44 communes, 101 000 habitants) n'ont pas de médecin traitant », rappelle Nadège Lauzzana, rapporteure de cette délibération. Elle retrace dix ans d'actions menées contre la désertification médicale inexorable. Le présent reste cependant chaotique. Pour l'ordonner, elle annonce une politique visant à attirer les professionnels de santé, notamment en garantissant leur hébergement. La stratégie pour leur trouver un toit tourne autour de deux projets. Le premier est la Maison des Juniors, visant à accueillir une dizaine de médecins et futurs médecins sous forme de colocation, réalisée en partenariat avec Agen Habitat. Le second est le lancement d'un appel à projets baptisé « Adopte ton externe », permettant aux étudiants d'être hébergés au sein de familles agenaises à moindre coût. L'Agglomération envisage également de participer financièrement à l'emploi de secrétaires médicales ou d'assistants administratifs. Cette aide financière ferait l'objet d'un conventionnement de partenariat dans lequel il serait demandé aux médecins d'être MSU (Maître de stage universitaire) ou de recevoir en stage les infirmiers et infirmières en pratique avancée. « J'ai l'impression que nous tapons un peu à côté avec ce dispositif », soutient Olivier Grima, vice-président d'Agglo Agen. Il souligne que « les médecins de l'agglomération changent de communes très régulièrement et, d'une certaine manière, nous organisons la concurrence. Sincèrement, cela me choque. Je ne vois pas comment parvenir à les attirer, car nous n'avons aucune prise sur leur installation ». Le président Jean Dionis lui répond qu'il est impératif d'accepter la concurrence sous peine d'être le maillon faible et insiste sur le principe que « la jeune génération veut bosser dans ces centres pluridisciplinaires ». Aujourd'hui, il faut 2,7 jeunes médecins pour remplacer un praticien, car ils refusent le rythme effréné de leurs aînés. De nombreux autres élus interviennent. Parmi eux, l'Agenais Jean-Marie Nkollo avance l'idée de la création d'une forme de bourse pour les Agenais. Le Cassipontin Christian Delbrel plaide pour un seul zonage sur le périmètre communautaire afin d'éviter « une concurrence malsaine » entre les territoires de l'agglomération. Il donne l'exemple d'un médecin de Puymirol qui devait initialement s'installer à Pont-du-Casse. « Mais à Puymirol, il est exonéré de cotisation durant 5 ans ». Le Passageois Jean-Jacques Mirande demande que la plateforme « Bienvenue Docteur ! » du Département soit intégrée dans le système. Éric Bacqua (Laplume) monte au créneau sur le financement des emplois de secrétaires médicales qui constitue, pour lui, « une ligne rouge ». Il estime que les médecins mettent la pression politiquement « pour nous faire faire des choix que j'estime être une transgression de ce qu'est un financement public ». Il ajoute : « est dangereuse et va nous coûter cher ». Il propose une prime à l'installation « Il n'y a pas de lobbying car les médecins n'ont pas besoin d'en faire », assure Jean Dionis, considérant que les soulager du travail administratif est la clé. Il précise que cette proposition de financement des emplois de secrétaires médicales ne concernera que les toubibs qui intégreront les centres labellisés. « On passe un contrat et ce sera un avantage ». La hauteur de la participation n'est pas fixée. La délibération est adoptée à 23 h 15 à la majorité (4 contre, 9 abstentions). Le plus dur reste à faire : convaincre les médecins que l'Agenais est une terre d'accueil.





