L'agent de Koundé réclame 3 millions d'euros

Jules Koundé, défenseur français du FC Barcelone, est au centre d'une querelle avec un agent qui réclame une commission de 3 millions d'euros pour son rôle dans son transfert vers le club catalan en 2022. Le Barça nie toute implication de l'agent dans l'opération.

Jules Koundé , le défenseur français du FC Barcelone, est au centre d'un litige étonnant impliquant un agent et le club catalan. L'agent en question, Tutumlu, réclame 3 millions d'euros de commissions pour son rôle présumé d'intermédiaire dans le transfert de Koundé en 2022. Selon Tutumlu, le président Joan Laporta lui aurait demandé d'aider à finaliser le transfert du joueur du Séville FC vers le Barça en raison de son excellente relation avec Monchi, le directeur sportif de Séville.

Cependant, le club catalan nie toute implication de Tutumlu dans l'opération et refuse de reconnaître sa commission. Tutumlu affirme avoir joué un rôle déterminant dans les négociations, empêchant même un transfert potentiel de Koundé à Chelsea. Il soutient que le joueur a été le sujet de discussions lors de son implication dans le transfert de Luuk de Jong au Barça en 2021. Malgré son implication, le club catalan n'aurait pas versé la commission convenue. Le transfert de Koundé a été officialisé le 26 juillet 2022 pour un montant de 50 millions d'euros plus 5 millions en bonus. Tutumlu affirme avoir été exclu des négociations alors que celles-ci étaient déjà bien avancées après plusieurs semaines de travail. L'agent possède des preuves, telles que des e-mails et des conversations, qui confirment son rôle dans le processus.





