L'Agence européenne des drogues alerte sur la diversification et l'imprévisibilité des marchés en Europe

Le dernier rapport annuel de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA) met en lumière l'évolution rapide et la diversification des substances illicites dans les rues européennes. La prolifération des nouvelles substances psychoactives, l'adultération du cannabis et l'émergence de nouveaux opioïdes de synthèse rendent les marchés de plus en plus dangereux et imprévisibles pour les consommateurs. Le rapport signale également une adaptation constante des méthodes de trafic et une hausse significative de la consommation de cocaïne et d'ecstasy dans certains pays comme la France, avec des conséquences sanitaires dramatiques, dont des milliers de décès par surdose.

Les marchés des drogues en Europe connaissent une transformation rapide et complexe, marquée par une diversification sans précédent des substances et des méthodes de trafic.

C'est ce que révèle le dernier rapport annuel de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA), qui dresse un portrait alarmant d'un écosystème de plus en plus imprévisible et dangereux. Selon Lorraine Nolan, directrice exécutive de l'EUDA, les marchés évoluent à un rythme effréné, et la diversité des substances dans les rues européennes devient de plus en plus imprévisible.

Cette situation exposes les consommateurs à des risques accrus, car ils peuvent ingérer des drogues très puissantes souvent sans en avoir pleinement conscience. La polyconsommation, c'est-à-dire la combinaison de différentes drogues, est également signalée comme une pratique courante qui aggrave les dangers pour la santé. Le rapport couvre les 27 pays de l'Union européenne, ainsi que la Norvège et la Turquie, et met en lumière plusieurs tendances préoccupantes.

D'une part, les nouvelles substances psychoactives (NSP) continuent d'apparaître à un rythme alarmant d'environ une par semaine. En 2025 seulement, 50 nouvelles substances ont été signalées pour la première fois en Europe, portant le nombre total de substances surveillées par l'EUDA à 1 050. Cette prolifération constante rend le contrôle et la régulation extrêmement difficiles pour les autorités.

Par ailleurs, le marché du cannabis subit une transformation majeure avec l'arrivée de produits adultérés par des cannabinoïdes de synthèse puissants et la large disponibilité de cannabinoïdes semi-synthétiques. Ces substances, souvent vendues sous forme de cigarettes électroniques ou de produits comestibles, inquiètent particulièrement en raison de leur potentiel d'attraction pour un public plus jeune, notamment des adolescents. Les autorités sanitaires alertent sur les risques accrus d'effets nocifs liés à ces pratiques. Les opioïdes de synthèse représentent une autre menace majeure.

Le système d'alerte précoce de l'UE (EWS) a signalé sept nouveaux opioïdes en 2025, dont des nitazènes et des orphines, illustrant la capacité des réseaux criminels à innover en permanence. Ce système, établi en 1997, vise à permettre une réponse rapide face à l'émergence de ces nouvelles substances, mais le flux continu de produits non contrôlés le met à rude épreuve. Les conséquences sont dramatiques sur le plan de la santé publique.

Le rapport recense au moins 7 600 décès par surdose dans 29 pays (les 27 de l'UE plus la Norvège et la Turquie) sur la dernière année dont les données sont disponibles. Magnus Brunner, commissaire européen chargé des Affaires intérieures et de la Migration, souligne l'urgence de la situation. Le document analyse également l'évolution de la consommation selon les pays.

En France, le cannabis reste la drogue la plus consommée et vendue, mais les trafics de cocaïne et d'ecstasy enregistrent une augmentation significative. La kétamine, un médicament utilisé en anesthésie, fait l'objet d'un usage détourné de plus en plus fréquent. Bien que sa consommation globale reste relativement faible, elle se généralise dans certains milieux de vie nocturne et auprès des jeunes.

Sur le plan européen, la consommation de cocaïne demeure élevée, avec environ 4,3 millions d'Européens âgés de 15 à 64 ans qui en ont pris au cours de la dernière année. Le trafic de cocaïne représente également des enjeux économiques colossaux. Une étude citée dans le rapport estime que le trafic de cocaïne a généré 3,1 milliards d'euros en Europe en 2023, dépassant ainsi les revenus du cannabis malgré une consommation de cette dernière substance plus répandue.

Les méthodes d'acheminement des drogues évoluent également pour échapper aux contrôles. Les criminels diversifient leurs itinéraires, utilisant de plus en plus des ports de moindre importance, des transferts en mer via des vedettes rapides ou des semi-submersibles, ainsi que des drones et des techniques de dissimulation sophistiquées. Pour le cannabis, les flux proviennent de plus en plus du Canada et des États-Unis, ainsi que, dans une moindre mesure, de Thaïlande.

Concernant la cocaïne, après des années de saisies records, le volume intercepté en Europe a baissé en 2024 pour atteindre 330 tonnes, contre 419 tonnes en 2023. Cependant, le nombre de saisies est légèrement en hausse, passant de 95 000 en 2023 à 97 000 en 2024. L'EUDA interprète cette tendance comme une stratégie des trafiquants qui opteraient pour des envois plus petits et plus fragmentés afin de réduire les risques de détection à grande échelle.

Face à ce tableau critique, l'agence européenne appelle à un renforcement massif des investissements dans la prévention, le traitement et la réinsertion sociale des consommateurs. Elle souligne que la rapidité de l'évolution des marchés exige une adaptation constante des réponses politiques et sanitaires pour protéger les citoyens européens





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