L'After Foot sur RMC : Grille des horaires et chroniqueurs pour la saison 2024

Découvrez la grille horaire complète de l'After Foot sur RMC. De Génération After à la version historique, tous les animateurs et invités sont détaillés ici.

La radio sportive RMC maintient son positionnement dominant dans le paysage médiatique français avec sa programmation quotidienne dédiée au football. L'émission phare, connue sous le nom d'After Foot, offre aux auditeurs une analyse approfondie et des débats passionnés sur les actualités du sport. La structure de la soirée est rigoureusement organisée pour couvrir l'intégralité des matchs et des événements sportifs majeurs. Cette approche permet de répondre aux attentes variées d'une audience fidèle qui suit attentivement chaque journée de compétition.

Décryptage de la première partie de soirée

Pour initier la diffusion nocturne, Nicolas Jamain assure la présentation de l'émission intitulée Génération After. Ce segment s'étend sur deux heures, précisément de vingt heures à vingt-deux heures. Le format repose sur une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec la culture de l'After. Parmi eux figurent Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces intervenants apportent leur regard unique sur les sujets traités.

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Cette émission propose des débats animés ainsi que des décryptages pointus des enjeux du moment. Des invités extérieurs viennent également enrichir les discussions pour offrir des perspectives complémentaires. Les soirs où un match a lieu, la programmation évolue vers une version spécifique appelée After Live. Ce format particulier se déroule entre vingt heures et vingt-trois heures. Il est incarné à tour de rôle par trois personnalités clés : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Renforts experts pour les compétitions européennes

Lors des soirées consacrées aux Coupes d'Europe, le dispositif éditorial est considérablement renforcé par l'arrivée d'anciens professionnels renommés. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe pour apporter leur expertise technique et tactique. Leur présence garantit une analyse de haut niveau adaptée aux exigences des matches internationaux. Ces experts interviennent spécifiquement pour traiter les subtilités du jeu européen.

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Leur contribution s'ajoute à celle des animateurs réguliers pour offrir une couverture médiatique exhaustive. Les auditeurs bénéficient ainsi d'un mélange entre le divertissement grand public et l'analyse spécialisée. Cette stratégie vise à captiver à la fois les supporters occasionnels et les puristes du ballon rond. La qualité des interventions reste constante tout au long de la saison radiophonique.

La version historique en deuxième partie de nuit

À partir de vingt-deux heures, ou dès la fin officielle du coup de sifflet du match en cours, l'émission bascule vers sa formule originelle. Cette version historique de l'After se prolonge jusqu'à minuit. Elle est pilotée par une équipe stable composée de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette configuration est en vigueur du dimanche au jeudi inclus. Elle constitue le cœur battant de la programmation nocturne.

Pour la saison en cours, une évolution notable concerne les week-ends. Jérome Sillon prend effectivement les commandes de cette émission le vendredi et le samedi. Cette adaptation permet de varier les profils et les styles d'animation selon les jours. L'émission se présente comme LE show d'après-match, référence incontestée depuis vingt-et-un ans. Elle incarne l'esprit du football moderne à la radio.

Analyse et réactions des acteurs du sport

L'After Foot se distingue par sa capacité à dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Les rencontres se prolongent quotidiennement grâce à la dynamique créée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Ils intègrent systématiquement les réactions directes des joueurs et des entraîneurs après les jeux. Les conférences de presse d'après-match sont également décortiquées avec minutie.

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Les débats animés opposent régulièrement les supporters aux experts de l'After ainsi qu'aux auditeurs RMC. Cette interaction crée une véritable communauté autour de la pratique sportive. Chaque jour, le Best-of de l'Afterfoot est diffusé sur RMC, confirmant son statut de radio du Sport. Les analyses, telles que celles de Walid saluant une victoire efficace de l'OM face à Toulouse, illustrent la pertinence des commentaires. Daniel Riolo exprime quant à lui ses opinions sur la forme de Sinayoko et la timidité du PFC.

Cette structure émettent permet de maintenir un lien fort avec l'actualité sportive française et internationale. La diversité des intervenants assure une pluralité des points de vue. Les auditeurs peuvent ainsi suivre une narration continue et cohérente de leurs équipes favorites. L'émission conserve son aura grâce à cette combinaison de tradition et de modernité dans le traitement de l'information.