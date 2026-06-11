L'After Foot souffle ses 20 bougies avec une saison riche en nouveautés

L'émission phare de RMC, l'After Foot, fête ses 20 ans cette saison. Avec de nouveaux chroniqueurs, une libre-antenne et des soirées spéciales, elle promet des débats passionnés sur le football, animés par des figures emblématiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo.

L' After Foot , l'émission incontournable de RMC dédiée au football, entame sa 20e saison avec un vent de renouveau. Depuis près de deux décennies, ce programme radiophonique s'est imposé comme la référence dans le paysage médiatique sportif français, grâce à ses débats passionnés et ses analyses sans filtre.

Pour cette saison anniversaire, la grille a été repensée pour offrir aux auditeurs une expérience encore plus riche. Nicolas Jamain prend les rênes des premières parties de soirée avec 'Génération After', un format qui met en avant une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission. Parmi eux, Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui.

Ce segment, diffusé de 20h à 22h les soirs sans match, promet des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, place à 'After Live' de 20h à 23h, où les auditeurs peuvent vibrer au rythme des compétitions européennes, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de l'Équipe de France et de la Coupe de France.

Des experts de renom comme Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirées de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League





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