L'After Foot RMC dévoile son programme avec Nicolas Jamain et l'équipe

Découvrez la structure du programme de l'After Foot sur RMC, avec Nicolas Jamain à la tête de Génération After, les invités de l'After Live et l'équipe historique de Gilbert Brisbois.

La radio sportive RMC confirme la structure de son émission phare l' After Foot, qui s'articule autour de plusieurs blocs horaires distincts pour couvrir l'actualité du football. Nicolas Jamain assure la conduite de la première partie de soirée, marquant le début de cette programmation quotidienne dédiée au débat et à la critique sportive.

Nicolas Jamain et Génération After

De 20 heures à 22 heures, Nicolas Jamain dirige l'émission Génération After, un format conçu par et pour une nouvelle génération de passionnés. Cette tranche horaire met en avant des chroniqueurs qui ont grandi avec la franchise radiophonique, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le programme se caractérise par des débats passionnés, des décryptages techniques et l'accueil d'invités réguliers qui apportent leur perspective sur les événements du week-end ou de la semaine.

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La version après-mat live

Lors des soirées de match, le format évolue pour l'After Live, qui s'étend de 20 heures à 23 heures. Cette version spéciale est incarnée à tour de rôle par trois animateurs principaux : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la venue d'anciens professionnels de haut niveau, notamment Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier, qui viennent apporter leur expertise technique aux côtés des animateurs.

L'équipe historique de Gilbert Brisbois

La deuxième partie de soirée, de 22 heures ou dès la fin du coup de sifflet final jusqu'à minuit, réserve la place à la version originelle de l'After. Cette émission historique, considérée comme la référence du genre depuis 21 ans, est animée par un noyau dur de chroniqueurs : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Ce bloc fonctionne du dimanche au jeudi, perpétuant la tradition de l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.

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Changements pour la saison en cours

Pour cette saison, une modification notable impacte le week-end, avec Jérome Sillon qui prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Ce changement s'ajoute à la production quotidienne de contenus supplémentaires, tels que le Best-of diffusé chaque jour sur RMC. Des sujets spécifiques comme les réactions à la prise de parole de Cahuzac après la déroute lensoise ou l'hommage rendu à Carlo Molinari le 04 novembre illustrent la diversité des débats.

Un show d'après-match en continu

L'After Foot reste LE show d'après-match et la référence incontestée des fans de football en France. Les rencontres se prolongent tous les soirs grâce à la collaboration entre Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, qui intègrent les réactions des joueurs et entraîneurs. Les conférences de presse d'après-match sont décortiquées et les débats sont animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC, assurant ainsi une couverture totale de l'actualité sportive.