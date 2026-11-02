L'After Foot : Programme détaillé et chroniqueurs de RMC pour la saison en cours

Découvrez le programme complet de l'émission phare de RMC avec Nicolas Jamain, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Analyse des horaires et des intervenants clés.

L'émission L'After Foot sur RMC confirme son statut de référence dans le paysage radiophonique sportif français depuis vingt et une années. Cette production quotidienne propose un décryptage approfondi de l'actualité du football, reliant les analyses d'experts aux réactions des supporters à travers toute la France.

Structure horaire et équipes éditoriales

Nicolas Jamain assure la présentation de Génération After chaque soir entre 20 heures et 22 heures. Ce segment rassemble une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec la culture de l'émission, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format privilégie les débats passionnés, les décryptages techniques et l'accueil d'invités spécialisés.

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Les soirs de match, la programmation évolue avec After Live qui s'étend de 20 heures à 23 heures. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se relaient pour animer cette partie de soirée. Pour les rencontres européennes, Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif afin d'apporter une perspective internationale aux débats.

Décodage des polémiques et positions des experts

La deuxième partie de soirée, de 22 heures ou dès la fin du coup de sifflet jusqu'à minuit, revient à la version historique de l'émission. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre y dirigent les discussions du dimanche au jeudi. Jérome Sillon prend désormais les commandes du vendredi et du samedi pour cette session centrale.

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Cette configuration permet aux chroniqueurs d'analyser en profondeur les événements sportifs. Par exemple, Daniel Riolo a exprimé son incompréhension face au choix d'Antoine Griezmann de tourner le dos au public français. Jean-Louis Tourre suggère que cette attitude découle du malaise vécu par le joueur lorsqu'il se retrouve au centre de vives polémiques médiatiques.

Analyse tactique et projections futures

Les experts utilisent également ce créneau pour examiner les performances individuelles et collectives. À la suite des bonnes prestations de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, Daniel Riolo et Florent Gautreau ont imaginé un retour possible de l'attaquant au poste de numéro neuf en équipe de France. Daniel a souligné à cette occasion la force mentale hors norme démontrée par le joueur.

Chaque jour, RMC diffuse également le Best-of de l'After Foot, consolidant ainsi sa position de radio du sport dominante. L'émission continue de jouer son rôle de tribune où le monde du football exprime ouvertement les opinions souvent murmurées en coulisses, assurant une connexion directe avec ses auditeurs fidèles.