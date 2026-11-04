L'After Foot : Programme, Chroniqueurs et Horaires de la Soirée Radiophonique

Découvrez le programme détaillé de l'After Foot avec les noms des chroniqueurs, les horaires précis par créneau et les invités spéciaux pour les soirs de match.

La programmation radiophonique nocturne dédiée au football s'articule autour d'une structure rigoureuse conçue pour captiver l'auditoire tout au long de la soirée. L'émission phare, connue sous le nom d' After Foot, propose une succession de formats distincts qui répondent aux attentes variées des fans de sport. Chaque créneau horaire est dédié à une équipe spécifique de chroniqueurs et d'invités, garantissant ainsi une diversité de points de vue et de styles journalistiques.

Début de Soirée : La Génération After

Nicolas Jamain assure la présentation du premier segment intitulé Génération After, qui s'étend strictement de vingt heures à vingt-deux heures. Cette émission met en avant une cohorte de chroniqueurs ayant grandi avec la culture de l'After, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format se distingue par des débats passionnés, des décryptages approfondis et la présence régulière d'invités externes apportant un éclairage complémentaire sur l'actualité sportive.

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Les Soirs de Match : Après Live et Invités Spéciaux

Lorsque des compétitions sont programmées, le dispositif évolue vers une version dynamique appelée Après Live, diffusée de vingt heures à vingt-trois heures. Ce créneau est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assurant une continuité dans la qualité du propos. Pour les evenings de Coupes d'Europe, le plateau s'enrichit de figures majeures telles qu'Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier, renforçant l'expertise technique et tactique offerte à l'audience.

Deuxième Partie : Le Format Historique Originel

À partir de vingt-deux heures, ou dès la fin du coup de sifflet final d'un match en cours, l'émission bascule vers sa version originelle et historique. Ce segment, qui se termine à minuit, est piloté par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette partie de soirée conserve l'ADN traditionnel du programme, privilégiant le direct et la spontanéité des échanges entre les animateurs historiques.

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Ajustements de Programmation en Week-end

Pour cette saison, une modification notable affecte la rotation des animateurs durant les fins de semaine. Jérome Sillon prend effectivement les commandes de l'émission lors des vendredi et samedi soirs, remplaçant temporairement la configuration habituelle. Cette adaptation permet de maintenir un niveau d'énergie élevé et d'offrir une variété renouvelée dans la présentation des sujets traités, répondant ainsi aux attentes spécifiques de l'audience du week-end.

Identité et Positionnement de l'Émission

L'After Foot se définit comme l'émission qui exprime haut et fort ce que le monde du football pense généralement à voix basse. Cette position unique lui confère une autorité particulière dans le paysage médiatique sportif français. En synthétisant les opinions diverses et souvent contradictoires du milieu, l'émission offre un baromètre fiable de l'humeur collective des supporters, des joueurs et des observateurs, consolidant ainsi sa place centrale dans les habitudes écoutes nocturnes.