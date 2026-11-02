L'After Foot : Programme, animateurs et débats sur RMC Sport

Découvrez le programme complet de l'After Foot sur RMC. Animateurs, créneaux horaires et invités comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo pour les analyses du football.

L'émission L'After Foot continue de s'imposer comme la référence incontournable des discussions post-match depuis vingt et un ans sur RMC. Cette émission quotidienne permet aux fans de football d'approfondir leurs analyses grâce aux interventions directes des joueurs et des entraîneurs. Les conférences de presse sont décortiquées avec précision par une équipe d'experts reconnue.

Structure horaire et chroniqueurs de Génération After

Nicolas Jamain assure la présentation de Génération After chaque soir entre vingt heures et vingt-deux heures. Ce premier segment met en avant une génération de chroniqueurs ayant grandi au sein du format historique de l'émission. La liste inclut Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces experts apportent des décryptages passionnés et accueillent divers invités pour enrichir les débats.

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Interventions live et renforts pour les Coupes d'Europe

Les soirs de match, le dispositif After Live occupe la plage horaire de vingt heures à vingt-trois heures. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se relaient à la barre pour animer ces sessions étendues. Pour les rencontres européennes, Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent spécifiquement l'équipe. Leur présence garantit une analyse technique de haut niveau lors des compétitions internationales.

Analyse des réactions de Daniel Riolo concernant Griezmann

Le mardi deux novembre, Daniel Riolo a exprimé son incompréhension face au choix d'Antoine Griezmann de tourner le dos au public français. Jean-Louis Tourre a suggéré que cette attitude pourrait résulter d'une difficulté à vivre sous le feu des polémiques. Ces échanges illustrent la capacité de l'émission à dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.

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Projections tactiques pour Kylian Mbappé en équipe de France

Toujours le deux novembre, Daniel Riolo et Florent Gautreau ont imaginé un retour de Kylian Mbappé au poste de numéro neuf en sélection nationale. Cette hypothèse fait suite à la performance remarquée du joueur avec le Real Madrid durant le week-end précédent. Daniel Riolo a particulièrement souligné la force mentale hors norme démontrée par l'attaquant lors de ses récents matchs.

Le noyau dur de l'After et la relève de Jérome Sillon

La deuxième partie de soirée, de vingt-deux heures à minuit, conserve la version originelle autour de Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre complètent ce noyau historique du dimanche au jeudi. Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes exclusives de l'émission les vendredis et samedis. Cette structure assure une continuité qualitative tout en renouvelant les perspectives éditoriales.