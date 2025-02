L'After Foot : Nouvelle Saison, Nouveau Format!

L'émission phare de RMC, l'After Foot, revient avec une nouvelle saison et un nouveau format. Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque soir de grande rencontre pour une Libre Antenne où tout est permis. Le programme s'enrichit avec des nouvelles émissions comme 'Génération After' et 'After Live', animées par des figures emblématiques du football français.

Cette année, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, de match de l’équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1 à partir de minuit, 00h30 ou même 01h00, sur RMC , au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’ After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Imitations, vannes et autres dingueries sont les bienvenues.

D’ailleurs, vous êtes les bienvenus (enfin, presque tous)…\L’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L’« After Foot », de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : « Génération After » les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l’After. Avec Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme, des débats passionnés, de nombreux invités. 'After Live' les soirs de matchs, de 20h à 23h. Venez vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conférence League





