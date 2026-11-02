L'After Foot : Le programme RMC et les analyses de Walid Acherchour sur l'OM

Découvrez le programme détaillé de L'After Foot sur RMC, avec les chroniques de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et les analyses de Walid Acherchour sur la victoire de l'OM contre Toulouse.

L'émission de radio L'After Foot, diffusée sur RMC, confirme sa position de référence quotidienne dans le paysage médiatique sportif français. Ce programme établit un cadre structuré pour les débats, les critiques et les analyses passionnées concernant le football international. Les journalistes et chroniqueurs réunis chaque soir offrent un décryptage approfondi des enjeux majeurs du sport.

Le fil conducteur de la soirée est assuré par l'émission Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00. Cette tranche horaire met en avant une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec la franchise. La palette inclut Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo pour des débats riches et pertinents.

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Analyse de Walid Acherchour sur l'OM

Walid Acherchour a particulièrement salué la performance récente de l'Olympique de Marseille. L'attaquant et analyste a qualifié la victoire obtenue face à Toulouse de très efficace et d'absolument essentielle pour la suite du championnat. Cette reconnaissance met en lumière la solidité tactique démontrée par les supporters marseillais.

En parallèle, Daniel Riolo a exprimé son opinion concernant la dynamique offensive de l'équipe. Il souhaite voir le club se montrer moins timide dans ses approches tactiques. Ses commentaires invitent l'entité club à faire preuve de davantage d'assurance dans ses actions sur le terrain.

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Le plateau historique de RMC

La seconde partie de la soirée, s'étendant de 22h00 à minuit, est consacrée à la version historique de l'émission. Cette tranche accueille Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Ils assurent la permanence du format originel du dimanche au jeudi soir.

Ce plateau traditionnel permet d'écouter les réactions directes des joueurs et des entraîneurs après les rencontres. Les conférences de presse sont décortiquées avec précision. La friction créative entre les supporters, les experts de RMC et les auditeurs génère des échanges d'une intense vigueur intellectuelle.

Les renforts pour les evenings de match

Lors des soirs de match, la formule After Live s'étend jusqu'à 23h00. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent cette émission à tour de rôle. Cette extension horaire permet de capturer les réactions immédiates aux résultats sportifs.

Pour les soirées européennes, le dispositif s'enrichit de la présence d'anciens joueurs de talent. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'expertise technique. Leur apport historique et stratégique enrichit considérablement la qualité des analyses proposées au public.

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L'adaptation hebdomadaire de la présentation

La structure de la semaine connaît une adaptation spécifique pour les fins de semaine. Cette saison, Jérome Sillon prend officiellement les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Cette nouvelle répartition des rôles permet d'ajuster le ton et le rythme de la présentation aux spécificités des weekends sportifs.

Cette organisation rigoureuse assure une continuité de la qualité journalistique tout au long de la semaine. Chaque intervenant apporte sa propre vision, créant un mosaic médiatique diversifiée. Le public peut ainsi suivre une couverture exhaustive des actualités footballistiques nationales et internationales.