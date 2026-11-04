L'After Foot : Le programme détaillé et la composition des équipes pour la saison

Découvrez le fonctionnement complet de L'After Foot, avec les horaires précis, les chroniqueurs de Génération After et les invités spéciaux pour les soirées de match.

L'émission de radio sportive L'After Foot maintient sa structure programmationnelle rigoureuse pour offrir aux auditeurs un décryptage quotidien du football. La soirée s'ouvre dès 20h00 avec le bloc " Génération After", animé par Nicolas Jamain jusqu'à 22h00. Cette tranche horaire met en avant une nouvelle génération de chroniqueurs formés à l'école de l'émission historique.

La formation de Génération After

Nicolas Jamain dirige cette équipe composée de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces chroniqueurs ont grandi avec l'univers de L'After Foot et apportent leur regard fresh sur l'actualité sportive. Le format alterne débats passionnés, décryptages techniques et passages d'invités extérieurs pour enrichir la discussion.

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Les adaptations pour les soirs de match

La programmation subit une modification significative lors des evenings où des compétitions se déroulent. De 20h00 à 23h00, c'est l'"After Live" qui prend le relais. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre s'alternent à la présentation de ce direct sportif. Cette extension horaire permet de couvrir l'intégralité des événements sportifs majeurs.

Pour les rencontres européennes, le dispositif s'enrichit encore davantage. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe pour renforcer l'expertise tactique et analytique. Leur présence garantit une couverture de haut niveau pour les audiences internationales suivant les Coupes d'Europe.

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Le retour à l'émission originelle

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès la fin du dernier coup de sifflet, l'émission retrouve ses fondamentaux historiques. Jusqu'à minuit, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre assurent la continuité du débat. Cette version classique est diffusée du dimanche au jeudi, maintenant la tradition du talk-show foot.

Cette saison, Jérome Sillon a pris les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Il succède ainsi à la configuration habituelle pour ces deux jours de fin de semaine. Cette rotation permet de diversifier les points de vue et d'offrir un renouvellement constant de la parole dans le studio.

Une identité éditoriale unique

L'After Foot se positionne comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Ce slogan résume parfaitement son approche directe et sans filtre. La combinaison de générations différentes crée un dialogue riche entre tradition et modernité. Chaque chroniqueur apporte sa singularité au sein de cette mécanique éditoriale bien huilée.