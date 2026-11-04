L'After Foot : Le programme détaillé de l'émission phare de RMC et ses chroniqueurs

Découvrez le fonctionnement de l'After Foot sur RMC, de la Génération After à la version historique, avec les noms des animateurs et des invités clés du sport français.

L'émission L'After Foot, diffusée sur RMC depuis vingt et un ans, confirme son statut de référence incontournable du sport français en détaillant sa grille horaire rigoureuse et ses équipes de chroniqueurs.

Cette émission historique se distingue par sa capacité à synthétiser les débats passionnés du monde du football, offrant une plateforme unique où les experts et les auditeurs partagent leurs analyses immédiates après les rencontres.

Structure chronologique et animation du soir

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Nicolas Jamain assure la présentation de Génération After, une émission qui s'étend de vingt heures à vingt-deux heures. Ce programme met en avant des chroniqueurs qui ont grandi avec la culture de l'émission, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces animatrices apportent un regard frais et dynamique sur l'actualité sportive du moment.

Spécificités des soirs de match et coupes européennes

Les soirées comportant des matches sportifs voient l'arrivée de l'After Live, qui prend place de vingt heures à vingt-trois heures. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent ce format à tour de rôle, assurant une couverture continue et intense des événements sportifs en cours. Cette extension horaire permet d'approfondir les analyses en temps réel.

Renforcement de l'équipe pour les compétitions internationales

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Lors des soirs de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la participation d'anciens professionnels de haut niveau, notamment Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier. Leur apport technique et leur expérience du plus haut niveau enrichissent considérablement les débats, offrant aux auditeurs une expertise pointue sur les enjeux continentaux.

La version historique et ses gardiens du temple

De vingt-deux heures jusqu'à minuit, ou dès la fin du coup de sifflet final d'un match, la version originelle de l'After reprend ses droits. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent cette session du dimanche au jeudi. Ils y poursuivent les réactions des joueurs et entraîneurs, ainsi que les conférences de presse post-match.

Évolution de la programmation et hommages mémoriels

Cette saison, Jérôme Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi, apportant sa propre vision au plateau. L'émission a également rendu un vibrant hommage à Carlo Molinari, figure majeure de la radio sportive, soulignant la profondeur des liens qui unissent l'équipe. Avec un best-of quotidien, L'After Foot continue de dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, restant ainsi le show d'après-match par excellence.