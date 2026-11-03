L'After Foot : Le format de la soirée RMC décrypté et ses chroniqueurs

Retour sur la structure complète de l'After Foot, des chroniqueurs de Génération After aux invités vedettes, en passant par les débats dominants de la Ligue des Champions.

L'émission L' After Foot, diffusée sur la radio RMC, conserve depuis vingt et un ans sa réputation de programme de référence pour les passionnés de football. Ce show d'après-match, qui se veut être le lieu où le monde du foot exprime ce qu'il pense souvent à voix basse, propose une programmation structurée et variée tout au long de la semaine.

Programmation horaire et équipes de tournage

La soirée commence dès 20h00 avec l'émission "Génération After", animée par Nicolas Jamain jusqu'à 22h00. Ce premier créneau est porté par une génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission originale. On y retrouve notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces contributeurs mènent des débats passionnés, offrent des décryptages pointus et accueillent divers invités spécialisés dans le domaine.

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Pour les soirs de match, le format évolue avec l'introduction de "After Live". Ce segment s'étend de 20h00 à 23h00 et est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Lorsque les équipes françaises ou internationales participent aux Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la présence d'experts de haut vol tels qu'Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier.

Le cœur historique de l'émission et ses figures

La deuxième partie de soirée, s'étendant de 22h00 (ou dès la fin du match) jusqu'à minuit, revient aux sources historiques de l'After. Cette tranche horaire emblématique est menée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, entourés de Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette version originale est considérée comme le cœur battant de la programmation, offrant des réactions de joueurs et d'entraîneurs ainsi que des débats animés avec les auditeurs.

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Avec l'arrivée de la nouvelle saison, une modification notable a été apportée au calendrier hebdomadaire. Jérome Sillon a pris les commandes de l'émission spécifiquement pour les vendredi et samedi soirs. Cette évolution marque une distinction claire entre le fonctionnement en semaine et celui des week-ends, permettant d'adapter le ton et les invités aux flux de matches qui diffèrent selon les jours.

Thèmes dominants et critiques des experts

Les sujets abordés during les émissions reflètent l'actualité brûlante du football européen. Daniel Riolo a récemment exprimé une vive controverse concernant la formule actuelle de la Ligue des Champions. Le chroniqueur a qualifié ce format d'"hypocrite", arguant que les écarts de niveau entre les équipes participantes sont devenus trop importants, ce qui fausserait la compétitivité intrinsèque du tournoi.

Les débats couvrent également des résultats spécifiques et des analyses tactiques. Par exemple, les performances du Bayern Munich face à l'Atlético Madrid ont été décortiquées, Polo Breitner et Edgar Groleau qualifiant l'équipe allemande de "surpuissante". De même, la situation de Manchester United et de Michael Carrick a suscité des discussions sur le retour d'espoir pour le club anglais dans ses compétitions.

Actualités diverses et tragédies récentes

Outre les analyses tactiques, l'émission traite de sujets variés incluant les performances des équipes féminines, souvent surnommées les "Drôles de Dames". La programmation intègre également des moments plus graves, comme le retour sur la tragique disparition du joueur Jesus de Miguel, rappelant que le football reste avant tout une affaire humaine et émotionnelle.

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Chaque jour, une sélection des meilleurs moments, intitulée "Best-of", est proposée sur RMC. Cette radio, se définissant comme la radio du sport, assure ainsi une continuité dans le traitement de l'information footballistique. L'After Foot demeure donc une institution médiatique essentielle, combinant débats techniques, chroniqueurs engagés et couverture événementielle complète pour satisfaire une audience fidèle.