L'After Foot : incertitudes sur la composition des Bleus et analyse des choix de Deschamps

L'émission L'After Foot a célébré ses 20 ans avec une édition spéciale. Au programme : les discussions sur l'équipe de France, les tactiques de Didier Deschamps, l'absence de Mbappé en conférence de presse et l'ambiance dans le vestiaire espagnol.

Lors de l'émission L'After Foot, qui célèbre ses vingt ans cette saison, les débats ont principalement porté sur les incertitudes entourant la composition de l'équipe de France et sur les choix tactics de Didier Deschamps .

Les chroniqueurs, parmi lesquels Daniel Riolo et Florent Gautreau, ont analysé les possibles révolutions tactiques avec quatre joueurs offensifs alignés face aux grandes équipes. Une interrogation majeure a été l'absence de Kylian Mbappé à la conférence de presse d'avant-match, soulignant des questions sur sa condition ou sa disponibilité.

Le programme de la chaîne a été détaillé, avec des émissions dédiées comme Génération After et After Live, animées par Nicolas Jamain, Carine Galli et Jean-Louis Tourre, et la participation d'anciens joueurs comme Emmanuel Petit et Jérôme Rothen. Un autre sujet abordé concerne l'ambiance dans le vestiaire espagnol après la performance décevante de la Roja.

Le journaliste Edgar Groleau décrit un climat serein malgré tout, tout en critiquant les choix du sélectionneur Luis De La Fuente, notamment la titularisation de Gavi. Daniel Riolo a pris la défense des Espagnols, rappelant qu'une Coupe du Monde a toujours su révéler des joueurs et que les résultats ne doivent pas être surinterprétés. L'ensemble montre une émission qui mélange analyse sportive, débats animés et coulisses des retransmissions, tout en fêtant deux décennies d'existence avec des surprises promises aux auditeurs





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