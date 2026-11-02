L'After Foot : Guide de la grille RMC et des chroniqueurs vedettes 2024

Découvrez la grille horaire complète de l'After Foot sur RMC. De la Génération After à la version historique, retrouvez les noms et horaires des chroniqueurs.

L'émission After Foot sur RMC, référence du sport depuis 21 ans, structure sa soirée avec une programmation précise et des rôles bien définis pour chaque chroniqueur.

Programme horaire et structure de la soirée

La soirée commence à 20h00 avec l'émission " Génération After ", présentée par Nicolas Jamain jusqu'à 22h00. Cette tranche horaire met en avant une nouvelle génération de talents qui ont grandi avec la marque. Pour les soirs de match, le format " After Live " prolonge cette partie de soirée de 20h00 à 23h00, garantissant ainsi une couverture continue des événements sportifs.

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En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès la fin du dernier match, la version historique de l'émission prend le relais jusqu'à minuit. Gilbert Brisbois et Daniel Riolo y animent les débats, qui s'étendent tous les soirs. Cette partie inclut les réactions des joueurs et entraîneurs, ainsi que les analyses des conférences de presse post-matches. Elle reste le cœur battant de la radio du sport depuis plus de deux décennies.

Équipe de la Génération After et des Experts

L'équipe de " Génération After " est composée de chroniqueurs spécifiques qui apportent un regard frais sur l'actualité. On y retrouve Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur rôle est de mener des débats passionnés, d'offrir des décryptages pointus et d'accueillir divers invités. Cette dynamique permet de renouveler les points de vue tout en conservant l'ADN de la maison RMC.

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Pour les soirs de Coupe d'Europe, l'équipe s'élargit pour intégrer des légendes du football. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif lors des " After Live ". Leur présence ajoute une dimension experte et historique aux analyses, complétant l'apport des chroniqueurs plus jeunes. Cette hybridation entre nouvelles voix et anciennes gloires est une stratégie clé de l'audience.

Le noyau historique et les adaptations du week-end

Le pilier de l'émission reste l'équipe historique, présente du dimanche au jeudi. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent cette version originelle. Leur alchimie et leur longévité font de cette tranche horaire un rendez-vous incontournable pour les auditeurs fidèles. Ils dirigent les discussions entre supporters et experts, créant une ambiance unique.

Cette saison, des ajustements sont apportés pour le week-end. Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Cette rotation permet de varier les plaisirs et de donner une visibilité accrue à de nouveaux talents de la rédaction. La présence de Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre sur le " After Live " lors des matchs s'ajoute à cette polyvalence. Chaque animateur apporte sa propre touche et son style de présentation distinct.

Thématiques couvertes et actualités football

L'émission couvre toute l'actualité des sélections nationales et des championnats majeurs. Les sujets incluent les ligues anglaise, espagnole, italienne et allemande. Des chroniqueurs comme Polo Breitner, Edgar Groleau et Daniele Manusia interviennent régulièrement pour analyser ces compétitions internationales. Leur expertise permet de décrypter les enjeux sportifs au-delà des frontières françaises.

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Les débats abordent également des sujets spécifiques comme la forme physique des joueurs ou les tactiques d'entraîneurs. Par exemple, Walid Acherchour a salué une victoire efficace de l'Olympique de Marseille face à Toulouse. Daniel Riolo a quant à lui exprimé son souhait de voir le PFC être moins timide sur la pelouse. Ces analyses quotidiennes constituent le " Best-of " écouté chaque jour sur RMC. L'émission continue d'être le lieu où le monde du football dit tout haut ce qu'il pense tout bas, consolidant ainsi sa position de leader depuis 21 ans.