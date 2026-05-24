L’After Foot fète ses 20 ans cette saison

L’After Foot, l’emission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense todo bas, fète ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Gïnation After, de 20h00 à 22h00.

L’ After Foot , l’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fète ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Gïnation After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l’After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l’After Live s’installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d’Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou d' étant le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l’After et prend les commandes de l’émission les vendredis et samedis.

Chaque jour, écoutez le Best-of de l’Afterfoot, sur RMC la radio du Sport





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