L'After Foot fêtera ses 20 ans avec de nouvelles présentatrices et une équipe étoffée

L'émission culte de RMC célèbre son vingtième anniversaire avec des changements majeurs dans sa grille des programmeurs. Carine Galli et Jérome Sillon rejoignent l'équipe.

La émission radiophonique L'After Foot, produite par le réseau RMC, célèbrera son vingtième anniversaire au cours de la saison en cours. Pour marquer cette étape historique, les créateurs Gilbert Brisbois et Daniel Riolo ont dévoilé une série de modifications significatives concernant la composition de leurs équipes et la structure des différentes tranches horaires.

Une nouvelle génération aux commandes

Nicolas Jamain assure la présentation de l'émission Génération After chaque soir entre 20h00 et 22h00. Ce plateau regroupe des chroniqueurs qui ont suivi l'évolution de L'After Foot depuis leurs débuts, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les auditeurs peuvent s'attendre à des débats passionnés, des décryptages approfondis et la présence d'invités prestigieux.

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Le format Génération After a été conçu pour offrir un regard renouvelé sur l'actualité sportive tout en conservant l'ADN de l'émission originale. La dynamique de groupe permet d'aborder les sujets de manière diverse, attirant ainsi une audience variée qui cherche à la fois analyse et divertissement.

Renforts prestigieux pour les jours de match

Les soirs de match, l'émission After Live s'étend de 20h00 à 23h00 et est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirs de Coupe d'Europe, le dispositif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier intègrent ainsi le plateau pour apporter leur expertise technique.

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Eric Di Meco, Jérôme Rothen et les autres invités viennent également étoffer les déclarations lors des grandes compétitions internationales. Cette addition de talents sportifs reconnus vise à enrichir le débat tactique et à offrir des perspectives uniques sur les performances des équipes de club et nationales.

Le retour de Carine Galli et le nouveau week-end

Carine Galli fait son retour officiel au sein de L'After Foot, occupant désormais les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette nomination s'ajoute à sa participation rotative sur les soirs de match. Elle rejoint Jérome Sillon, qui prend les rênes de la version originelle et historique de l'After les mêmes jours, du vendredi au samedi.

Ce changement structurel marque une évolution notable dans la gestion du week-end radiophonique. Alors que la semaine est traditionnellement dominée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre de 22h00 à minuit, le week-end voit l'émergence de nouvelles binômes qui assurent la continuité de l'émission.

Une célébration sous le signe des surprises

L'After Foot se décrit comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. À l'occasion de ses vingt ans, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et l'ensemble du personnel ont promis aux auditeurs une multitude de surprises tout au long de la saison. Ces éléments inattendus devraient rythmer les différentes émissions pour fêter ce jubilé mémorable.

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Les prochaines semaines devraient révéler le détail de ces initiatives spéciales. Le public de L'After Foot attend avec impatience de découvrir comment cette génération de chroniqueurs, guidée par des figures historiques, va réinventer le format radiophonique légendaire de RMC.