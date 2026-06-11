L'After Foot fête ses vingt ans avec une programmation ambitieuse

L'émission culte de football L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire en proposant une structure renouvelée, alliant nostalgie, analyses en direct et débats passionnés.

L' After Foot , véritable institution du paysage médiatique sportif en France, franchit une étape historique cette saison en célébrant son vingtième anniversaire. Depuis deux décennies, l'émission s'est imposée comme le rendez-vous incontournable des passionnés de ballon rond, se distinguant par un ton unique et sans concession.

Fidèle à sa promesse de dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, l'After Foot continue de bousculer les codes du journalisme sportif traditionnel. Sous l'impulsion de figures emblématiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, l'émission a su créer une communauté soudée d'auditeurs qui apprécient la franchise et l'intensité des débats.

Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, l'équipe a concocté une série de surprises et une organisation repensée pour offrir une expérience encore plus complète aux fans de sport. La soirée commence désormais avec un nouveau dynamisme grâce à l'introduction de Génération After, un segment piloté par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00 les soirs sans compétition. Cette partie de l'émission est conçue comme un pont entre les époques, réunissant des chroniqueurs qui ont littéralement grandi en écoutant l'After Foot.

On y retrouve des visages et des voix familiers tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. L'objectif est de proposer des analyses fraîches et des débats animés, tout en accueillant des invités de prestige qui viennent apporter leur expertise.

Cependant, lorsque le calendrier sportif s'accélère, place à l'After Live. Ce format, diffusé de 20h00 à 23h00 les soirs de match, permet de vibrer en temps réel au rythme des rencontres de Ligue 1, Ligue 2, de l'Équipe de France et de la Coupe de France.

Pour les soirées européennes, le dispositif est considérablement renforcé par la présence d'anciens joueurs et consultants chevronnés comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, garantissant une analyse technique de haut vol pour la Ligue des Champions ou l'Europa League. Le cœur battant de l'émission, sa version originelle et historique, continue de régner en maître en deuxième partie de soirée.

De 22h00 ou dès la fin des matchs jusqu'à minuit, les auditeurs retrouvent le noyau dur composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. C'est dans ce créneau que s'expriment les analyses les plus tranchées et les réflexions les plus profondes sur l'actualité du football. Le week-end apporte également sa propre saveur avec le retour de Carine Galli qui prend les commandes les vendredis et samedis.

Le samedi soir, Thibaut Giangrande assure la direction avec l'appui de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, l'expérience devient immersive puisque Jean-Louis Tourre anime l'émission en direct depuis le stade de l'affiche principale de la journée de championnat, accompagné de Kévin Diaz, plongeant ainsi les auditeurs au cœur de l'ambiance des tribunes.

Enfin, l'innovation majeure de cette saison réside dans le développement de la libre-antenne, transformant l'After Foot en un véritable forum interactif. Plus de cinquante dates sont prévues tout au long de l'année, synchronisées avec les matchs les plus attendus de la saison. À partir de minuit, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande ouvrent les lignes et le chat pour permettre aux auditeurs de s'exprimer librement.

Que ce soit via le numéro 3216, les réseaux sociaux ou le chat en direct sur YouTube, l'interaction est totale. Cette volonté d'inclure le public dans la construction du débat renforce l'aspect communautaire de l'émission, faisant de chaque auditeur un acteur potentiel de la discussion. Entre nostalgie et modernité, l'After Foot s'assure ainsi de rester la force médiatique la plus puissante et la plus influente du football français pour les années à venir





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