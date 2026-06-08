L'After Foot fête ses 20 ans : une soirée de foot dédiée aux passionnés et aux débats animés

L'émission culte de RMC, L'After Foot, célèbre ses deux décennies avec une programmation spéciale. Au programme : Génération After avec Nicolas Jamain, l'After Live en semaine, et la version historique avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Les chroniqueurs débattent des actualités du football, des compositions d'équipe et des performances des joueurs, le tout ponctué par la présence d'invités prestigieux et les réactions en direct après les matchs.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses vingt ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent de nombreuses surprises.

La programmation s'enrichit pour marquer cet anniversaire significatif. Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Le Top de l'After Foot : Pour Kevin Diaz, la France joue sans repère, uniquement sur le talent de ses individualités.

Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis près de vingt ans. Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC.

L'émission aborde les sujets brûlants du moment comme la composition de l'équipe de France. Gusto doit-il passer devant Kounde ? Pour Kevin, cela dépend du profil de l'adversaire. Il n'exclut pas non plus Zaïre-Emery.

Flo pense que Digne doit démarrer à la place de Theo Hernandez. L'After unanime sur Olise devenu totalement incontournable en Equipe de France ! Pour Flo, c'est LE joueur dont on ne peut pas se passer. Le positionnement de Dembele pose question à Jean-Louis.

Kevin et Flo s'accordent sur le déséquilibre lié à ce système de jeu. Ces analyses pointues et parfois polémiques animent les soirées des téléspectateurs et des auditeurs, faisant de l'After Foot une institution du paysage médiatique sportif français. La célébration des vingt ans promet des moments forts, des rétrospectives et des invités surprises qui marqueront cette saison exceptionnelle.

L'engagement de l'équipe à décortiquer le football sous tous ses angles, des tactiques aux humeurs des joueurs, reste intact et continue de passionner une audience grandissante





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