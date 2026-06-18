L'After Foot fête ses 20 ans : une saison riche en surprises

L'émission culte de RMC célèbre son vingtième anniversaire avec de nouveaux formats et le retour de figures emblématiques.

L' After Foot , l'émission phare de la radio RMC qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison son vingtième anniversaire.

Depuis deux décennies, cette émission de débats et d'analyses a su conquérir le cœur des passionnés de ballon rond grâce à son ton direct et sans concession. Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe préparent une série de surprises pour les auditeurs. La saison s'annonce riche en nouveautés avec des formats inédits et le retour de figures familières.

Dès 20 heures, Nicolas Jamain animera "Génération After", une émission spéciale qui donne la parole à une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After. On y retrouvera Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous, de 20h à 22h, promet des débats passionnés et des invités de prestige, dans l'esprit originel de l'émission.

Les soirs de match, l'"After Live" prendra le relais de 20h à 23h, avec une rotation à la présentation assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront renforcer l'équipe.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Le week-end, Carine Galli fait son grand retour et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'After Foot a toujours su se réinventer tout en restant fidèle à sa ligne éditoriale : offrir un espace de débat libre et passionné, où l'opinion n'a pas peur de s'exprimer. Ce vingtième anniversaire est l'occasion de revenir sur les moments forts qui ont marqué l'histoire de l'émission, des polémiques aux révélations, en passant par les fous rires et les larmes.

Avec une équipe rajeunie et des formats modernisés, L'After Foot entend bien continuer à être la voix des supporters pour les années à venir





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