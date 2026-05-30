L'After Foot fête ses 20 ans : une saison riche en surprises et en analyses

L'émission culte L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale. Au programme : Génération After en première partie de soirée, l'After Live les soirs de match et la version historique en fin de soirée, avec une équipe de chroniqueurs et d'anciens joueurs renforcée pour les Coupes d'Europe. Analyses, débats et invités prestigieux sont au rendez-vous.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux téléspectateurs.

La soirée commence avec Nicolas Jamain aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live occupe l'antenne de 20h00 à 23h00, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la présence d'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version historique et originelle de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Les experts analyses se succèdent : Thierry Barnerat, spécialiste des gardiens, décrypte la responsabilité de Safonov sur le but encaissé et livre son analyse de la séance de tirs aux buts. Walid Acherchour souligne la capacité du PSG à s'adapter à toutes les situations. Julien Laurens estime que l'ouverture du score précoce d'Arsenal est la pire chose qui pouvait arriver aux Gunners et pointe l'erreur de Mosquera qui a plombé l'équipe.

Walid compare le match de Saka à celui de Dembele face à l'Argentine en 2022. Les débats portent également sur l'avenir du PSG : Jean-Louis Tourre estime qu'il faut garder Marquinhos la saison prochaine, tandis que Florent Gautreau pense qu'il faut préparer la succession et avoir un coup d'avance. Walid Acherchour rappelle que Konaté est libre et suggère que le PSG doit se manifester rapidement.

Cette émission culte, qui dure depuis deux décennies, continue de rassembler les amateurs de foot autour de discussions sans concession, mêlant humour, expertise et passion du ballon rond. Les différents formats s'adaptent aux soirées de match, offrant une couverture complète de l'actualité footballistique, des analyses pointues aux réactions à chaud. La présence de nombreux anciens joueurs et journalistes assure une diversité de points de vue, faisant de l'After Foot une référence dans le paysage audiovisuel français dédié au football





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