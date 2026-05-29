L'After Foot fête ses 20 ans : une saison pleine de surprises avec une programmation spéciale

L'émission culte de RMC, After Foot, célèbre son vingtième anniversaire cette saison. Découvrez la nouvelle programmation avec Génération After, l'After Live et la version historique, ainsi que le retour de Carine Galli et la présence d'anciens footballeurs professionnels comme Éric Di Meco et Emmanuel Petit pour les soirées de Coupes d'Europe.

L'émission After Foot , qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe préparent de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée débute avec Nicolas Jamain aux commandes de Génération After, de 20h à 22h. Cette émission rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football avec des débats passionnés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, animée tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirs de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par la présence d'anciens joueurs de renom comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version historique et originelle de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour et présente l'émission les vendredis et samedis.

Chaque jour, les auditeurs peuvent également écouter le Best-of de l'After sur RMC, la radio du sport. L'After Foot est le show d'après-match de référence pour les fans de football depuis près de deux décennies. Les discussions se poursuivent chaque soir avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts et auditeurs. Pour ses 20 ans, l'équipe réserve des surprises spéciales.

La programmation inclut ainsi des moments forts, des invités surprises et des séquences inédites pour célébrer cet anniversaire. L'émission reste un espace d'expression libre où les sujets les plus brûlants du football mondial sont abordés sans tabou. Les chroniqueurs, experts et personnalités du monde du football apportent leurs analyses pointues et leurs visions contradictoires. La diversité des intervenants assure des échanges riches et variés, reflétant les multiples opinions des supporters.

L'After Live, en particulier, permet une réactivité immédiate aux événements du moment, avec des analyses en direct après les matchs. La présence d'anciens internationaux comme Emmanuel Petit ou Jérôme Rothen apporte une crédibilité technique supplémentaire. Le succès de l'After Foot repose sur cette alchimie unique entre provocation maîtrisée, expertise et passion du football. L'émission a su, au fil des années, se renouveler tout en conservant son esprit originel.

Les auditeurs retrouvent chaque soir ce même cocktail de franche rigolade, de virulentes joutes verbales et d'informations exclusives. La transition entre les différentes tranches horaires assure une continuité dans les débats. Génération After permet de dresser un pont entre les anciennes et les nouvelles générations de supporters. Les chroniqueurs plus jeunes comme Walid Acherchour ou Jimmy Braun apportent un regard neuf sur l'actualité.

L'After historique, quant à lui, reste le cœur battant du programme avec les figures tutélaires Brisbois et Riolo. Carine Galli, en alternance, impose son style dynamique et sa connaissance du terrain. La grille des programmes s'adapte aux jours de la semaine et aux matchs diffusés. Le best-of permet de rattraper les meilleurs moments pour ceux qui n'ont pas pu écrire en direct.

RMC, en proposant cette émission, affirme son positionnement de radio sportive leader en France. L'After Foot est devenu au fil du temps une institution dans le paysage médiatique footballistique. Son influence dépasse le simple cadre radiophonique, avec des extraits régulièrement repris sur les réseaux sociaux. Les débats parfois houleux font souvent le buzz en ligne.

L'émission assume pleinement son rôle de contre-pouvoir, n'hésitant pas à critiquer les instances dirigeantes du football. Les supporters y trouvent une voix qui les représente, loin des communiqués lissés des clubs. Pour ses 20 ans, l'After Foot promet donc de multiplier les événements spéciaux. Il est certain que cette saison anniversaire réservera son lot de moments mémorables. Les auditeurs fidèles seront comblés et de nouveaux喜





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