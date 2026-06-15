L'After Foot fête ses 20 ans : une saison exceptionnelle en perspective

Pour ses 20 ans, l'émission culte de RMC propose une programmation spéciale avec de nouvelles chroniques et des invités prestigieux.

L' After Foot , l'émission mythique de RMC qui ose dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses 20 ans d'existence.

Depuis deux décennies, ce programme est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de football, mêlant débats passionnés, analyses pointues et invités de renom. Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé une série de surprises qui raviront les auditeurs. L'émission a su évoluer avec son temps tout en conservant l'esprit qui a fait son succès : une liberté de ton sans égale et une proximité avec les supporters.

Cette saison anniversaire promet d'être mémorable, avec une programmation enrichie et des formats inédits qui rendent hommage à l'histoire du programme tout en regardant vers l'avenir. Pour débuter les soirées, Nicolas Jamain prend les commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Ce nouveau format met en lumière une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ensemble, ils proposent des débats animés et des analyses rafraîchissantes, incarnant la nouvelle génération du foot français. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de prestige comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe, apportant leur expertise et leurs anecdotes.

Cette diversité de voix garantit une couverture complète de l'actualité footballistique, des enjeux tactiques aux coulisses du sport. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version originelle et historique de l'After reprend ses droits du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. C'est le cœur battant de l'émission, là où la passion et la controverse se mêlent sans filtre.

Les vendredis et samedis, Carine Galli effectue son retour tant attendu et prend les commandes, apportant sa touche personnelle. Avec vingt ans d'existence, l'After Foot a su tisser un lien unique avec son public, devenant bien plus qu'une simple émission : une communauté de passionnés. Les célébrations de cette saison incluront des invités surprises, des rétrospectives et des moments d'émotion qui rappelleront pourquoi ce programme est devenu une référence dans le paysage médiatique du football français





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