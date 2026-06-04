L'After Foot fête ses 20 ans : une saison exceptionnelle en perspective

L'émission de débat footballistique la plus puissante de France entame sa 20e saison avec des nouveautés et des visages familiers. Découvrez les changements et les moments forts à venir.

L' After Foot , l'émission phare de RMC dédiée au football, célèbre sa 20e saison cette année. Depuis son lancement, elle s'est imposée comme la référence incontournable pour les passionnés de ballon rond, avec des débat s sans concession et une liberté de ton qui fait sa marque de fabrique.

Pour cette saison anniversaire, la programmation a été repensée pour offrir encore plus de contenu et de surprises aux auditeurs. Nicolas Jamain prend les rênes de la première partie de soirée avec Génération After, diffusée de 20h à 22h lors des soirs sans match. Cette émission réunit une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After, tels que Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui.

Au programme : des débats animés, des invités prestigieux et une approche rafraîchissante du football. Les soirs de match, place à After Live de 20h à 23h, une émission en direct qui fait vibrer les auditeurs au rythme des rencontres. Des consultants de renom comme Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirées de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou 23h) à minuit, l'After retrouve sa version originelle et historique, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Ce segment reste le cœur de l'émission, avec des analyses pointues et des débats passionnés. Le samedi soir, Thibaut Giangrande prend les commandes, entouré de Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre anime l'émission en direct depuis le stade de l'affiche principale de Ligue 1, avec Kevin Diaz à ses côtés. Cette saison marque également l'éclosion de la libre-antenne de l'After, un rendez-vous interactif qui permet aux auditeurs de débattre directement avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit, lors d'une cinquantaine de dates clés.

Pour célébrer les 20 ans, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent de nombreuses surprises, avec des invités exceptionnels et des formats inédits. L'After Foot, c'est bien plus qu'une émission : c'est une institution qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Que vous soyez amateur de débats enflammés ou d'analyses techniques, cette saison promet d'être mémorable.

Ne manquez pas le rendez-vous quotidien sur RMC, de 20h à minuit, pour vivre le football comme jamais auparavant





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After Foot Football Radio Débat Saison 20

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