L'After Foot fête ses 20 ans : une saison de surprises et une programmation renforcée

Pour ses vingt ans, l'émission phare du football français L'After Foot dévoile une programmation spéciale avec de nouveaux créneaux, le retour de Carine Galli et des invités prestigieux comme Eric Di Meco ou Jérôme Rothen during les Coupes d'Europe. Le programme mêle toujours autant de débats passionnés et d'analyses pointues.

L' After Foot , l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses vingt ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée débute avec Nicolas Jamain aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Ce programme rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, présenté en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les nuits de Coupes d'Europe, l'émission renforce son dispositif avec la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version historique de l'After autour de l'animateur mythique Gilbert Brisbois, accompagné de Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans la famille After et présente l'émission les vendredis et samedis. Parmi les sujets abordés récemment, Sam a pris la défense de Kylian Mbappé, soulignant qu'on parle toujours de ses replis défensifs mais jamais de ses capacités offensives exceptionnelles. Daniel Riolo, quant à lui, a analysé le nouveau système de jeu de Didier Deschamps, estimant que les défenseurs seront nécessairement plus exposés et qu'il faudra en tenir compte dans leur évaluation.

L'After Foot, véritable institution du paysage audiovisuel footballistique français, continue de se réinventer après deux décennies, en mêlant expertise, passion et impertinence, tout en conservant son ADN originel : donner la parole à ceux qui aiment le football sans tabou





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