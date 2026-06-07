L'After Foot fête ses 20 ans : une saison de surprises et de débats

L'émission culte de la radio sportive française célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale mettant en vedette Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, et une nouvelle génération de chroniqueurs.

L' After Foot , l'émission emblématique de la radio sportive française, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Depuis deux décennies, ce programme s'est imposé comme une référence incontournable pour les passionnés de football, offrant des débats sans filtre et des analyses pointues.

Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs. La soirée débutera avec 'Génération After', de 20h à 22h, animée par Nicolas Jamain. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils proposeront des débats passionnés et recevront des invités prestigieux du monde du football.

Les soirs de match, l''After Live' prendra le relais de 20h à 23h, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les rencontres de Coupes d'Europe, le dispositif sera renforcé par la présence d'anciens joueurs de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version originelle et historique de l'After fera son retour du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli, figure bien connue des auditeurs, reprend les commandes les vendredis et samedis, apportant sa touche personnelle à l'émission.

L'After Foot a su évoluer au fil des ans tout en conservant son ADN : une parole libre et incisive sur l'actualité du football. Que ce soit à travers les polémiques, les analyses tactiques ou les interviews exclusives, l'émission reste le rendez-vous des vrais amateurs de ballon rond. Pour ses 20 ans, elle promet une saison riche en émotions et en rebondissements.

Les auditeurs peuvent s'attendre à des débats animés, des révélations inattendues et une célébration de deux décennies de passion footballistique. Ne manquez pas ce rendez-vous unique sur les ondes, chaque soir de la semaine, pour vivre le foot comme jamais auparavant





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After Foot Football Radio 20 Ans Débats

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