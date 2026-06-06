L'After Foot fête ses 20 ans : une saison de surprises et de nouvelles formations

L'émission culte de débat footballistique L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire avec une programmation spéciale. Nicolas Jamain lance les festivités avec 'Génération After' en première partie de soirée, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission. Les soirs de match, l'After Live prend le relais avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, renforcés par des anciens joueurs comme Eric Di Meco ou Emmanuel Petit les soirs de Coupes d'Europe. La programmation historique revient en fin de soirée avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi, tandis que Carine Galli reprend les commandes les vendredis et samedis. L'équipe réagit également aux moments forts comme le coup de gueule lors des pubs pendant le match France/Côte d'Ivoire.

L' émission L' After Foot , qui se veut l'expression franche des opinions du monde du football, célèbre cette saison ses vingt années d'existence. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée débutera chaque jour par 'Génération After', diffusée de 20h00 à 22h00 sous la direction de Nicolas Jamain. Cette émission rassemble une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ensemble, ils offrent le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des débats animés et la réception d'invités prestigieux.

Lors des soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les matches de Coupes d'Europe, la composition de l'After Live est renforcée par la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui apportent leur expertise technique et leurs anecdotes du haut niveau.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, le public retrouve la version originelle et historique de l'After. Cette tranche est présentée par le trio fondateur Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, accompagnés de Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, fait son retour dans l'émission et reprend les commandes les vendredis et samedis, assurant une continuité et une diversité dans les styles d'animation.

Cette organisation témoigne de l'évolution et de la vitalité de l'After Foot après vingt ans. L'émission réussit le pari de renouveler ses visages tout en conservant son ADN original, basé sur la liberté de ton et l'analyse sans concession du football. Les surprises annoncées par l'équipe pour cet anniversaire promettent de marquer cette saison particulière.

Par ailleurs, l'After reste réactive aux temps forts du football, comme en témoigne le récent coup de gueule collectif lors des pauses publicitaires pendant le match France contre Côte d'Ivoire, où Carine Galli, Lionel Charbonnier et Maxime Chanot ont exprimé leur exaspération face à l'interruption du direct





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